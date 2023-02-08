Боль переполняет сердца: враг оборвал жизнь Андрея Рыжковича из Днепропетровщины

В памяти односельчан, друзей и всех, кто его знал, он навсегда останется юным и жизнерадостным парнем, жаждущим жизни и полным решимости в выполнении боевых задач. Герою было 22 года. Прощание с павшим защитником состоится 9 февраля в 10:00 в селе Зоряне Нивотрудовской общины, — написано в сообщении Криворожской РГА.

Андрей пошел защищать Украину от врагов. Вместе с боевыми побратимами он достойно выполнял военный долг.

У боях за незалежність України загинув український військовослужбовець Андрій Володимирович Рижкович, мешканець села Зоряне Нивотрудівської громади Криворізького району.

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