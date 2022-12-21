Бойцы из биолабораторий ВСУ: нейросеть Midjourney создала котов-спецназовцев

Нейросеть Midjourney создала котов-спецназовцев в защитных шлемах и бронежилетах.
Фото были опубликованы в соцсетях.
Украинцы уже шутят, что эти котики – бойцы из биолабораторий ВСУ.
Россияне, остерегайтесь!
Отметим, Midjourney – нейросеть, которая может создавать изображения на основе текстовых запросов. Чтобы получить изображение в Midjourney, нужно предоставить нейросети текстовое описание того, что вы хотите увидеть. В ответ система анализирует те фото, которые есть в ее базе, и формирует несколько изображений на ваш выбор.
Как заказать рисунок?
Примеры рисунков Midjourney
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