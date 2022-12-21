Бойцы из биолабораторий ВСУ: нейросеть Midjourney создала котов-спецназовцев

Отметим, Midjourney – нейросеть, которая может создавать изображения на основе текстовых запросов. Чтобы получить изображение в Midjourney, нужно предоставить нейросети текстовое описание того, что вы хотите увидеть. В ответ система анализирует те фото, которые есть в ее базе, и формирует несколько изображений на ваш выбор.

Украинцы уже шутят, что эти котики – бойцы из биолабораторий ВСУ.

В Италии сняли короткометражный фильм о "любви" между парнем из…

Как выглядит двухуровневая квартира за 299 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО) Самыми популярными на рынке недвижимости в Днепре являются однокомнатные квартиры, а еще привлекательнее для покупателей смарт-жилье, поскольку оно дешевле всего по стоимости во время покупки и в дальнейшем, проживая в такой квартире легко будет оплачивать коммунальные платежи. просмотров

Озеро на рынке и башня вместо флага: ТОП-10 редких фото Днепра с начала прошлого века Днепр развивается и меняется. Часть старинных строений города была разрушена во время войны и революции, часть реконструирована до такой степени, что с оригинальным внешним видом их уже ничего не связывает, а часть территории старого города теперь застроена новыми домами. Как… просмотров

Le Маршрутка телеведущая Леси Никитюк приехала в Кривой Рог Le Маршрутка Лесі Нікітюк доїхала до Кривого Рогу. Там телеведуча поспілкувалася з місцевими рятувальниками. 0 просмотров

За минувшие сутки ВСУ отразили 15 атак в трех областях, — Генштаб За минувшие сутки, 20 декабря, Вооруженные силы Украины отразили 15 атак россиян в трех областях – Харьковской, Луганской и Донецкой. просмотров

Оккупанты выпустили по Днепропетровской области 70 снарядов Ночью 21 декабря россияне шесть раз ударили своими "Градами" и тяжелой артиллерией по Никопольскому району Днепропетровской области. просмотров