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Бойцы из биолабораторий ВСУ: нейросеть Midjourney создала котов-спецназовцев

Сегодня 10:42
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Усатые защитники!

Новости Днепра про Бойцы из биолабораторий ВСУ: нейросеть Midjourney создала котов-спецназовцев

Нейросеть Midjourney создала котов-спецназовцев в защитных шлемах и бронежилетах.

Фото были опубликованы в соцсетях.

Новости Днепра про Бойцы из биолабораторий ВСУ: нейросеть Midjourney создала котов-спецназовцев

Новости Днепра про Бойцы из биолабораторий ВСУ: нейросеть Midjourney создала котов-спецназовцев

Украинцы уже шутят, что эти котики – бойцы из биолабораторий ВСУ.

Россияне, остерегайтесь!

Новости Днепра про Бойцы из биолабораторий ВСУ: нейросеть Midjourney создала котов-спецназовцев

Отметим, Midjourney – нейросеть, которая может создавать изображения на основе текстовых запросов. Чтобы получить изображение в Midjourney, нужно предоставить нейросети текстовое описание того, что вы хотите увидеть. В ответ система анализирует те фото, которые есть в ее базе, и формирует несколько изображений на ваш выбор.

Как заказать рисунок?

  1. Заведите аккаунт в мессенджере Discord.
  2. Зайдите на сайт Midjourney и нажмите на Join the beta. Вас сразу переправит в Discord, где нужно будет присоединиться к каналу.
  3. В меню слева выберите комнату newbies, впишите в чате /imagine и напишите там на английском языке свой запрос.

Примеры рисунков Midjourney

Киев будущего

Новости Днепра про Бойцы из биолабораторий ВСУ: нейросеть Midjourney создала котов-спецназовцев

Новости Днепра про Бойцы из биолабораторий ВСУ: нейросеть Midjourney создала котов-спецназовцев

«Бавовна» в Крыму

Новости Днепра про Бойцы из биолабораторий ВСУ: нейросеть Midjourney создала котов-спецназовцев

Новости Днепра про Бойцы из биолабораторий ВСУ: нейросеть Midjourney создала котов-спецназовцев

Победа Украины

Новости Днепра про Бойцы из биолабораторий ВСУ: нейросеть Midjourney создала котов-спецназовцев

Читайте также:

Новости Днепра про Бойцы из биолабораторий ВСУ: нейросеть Midjourney создала котов-спецназовцевУкраїнська Новости Днепра про Бойцы из биолабораторий ВСУ: нейросеть Midjourney создала котов-спецназовцевРусский

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