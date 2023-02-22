Бойкот: Украина не поедет на чемпионат мира по боксу из-за участия россии

Об этом рассказал вице-президент Федерации бокса Украины Олег Ильченко.
Украина решила бойкотировать грядущий планетарный форум. Отечественная федерация не согласна с решением Международной боксерской ассоциации (IBA) позволить соревноваться белорусам и россиянам, да еще и под своими флагами.
«Ответ наш четкий: наши спортсмены и представители федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители стран-агрессоров – это Россия и Беларусь», – заявил Ильченко.
Кроме того, функционер анонсировал возможный бойкот и Олимпийских игр-2024, если там будут выступать сборные РФ и Беларуси. Для «сине-желтой» теперь главным турниром 2023 года станут Европейские игры. В июне соревнования, которые будут иметь статус отбора на Олимпиаду, примет Польша.
Украина пополнила список стран, которые не поедут на чемпионат мира по боксу. Ранее от идеи выступать вместе с россиянами и белорусами отказались девять национальных федераций – Великобритании, Ирландии, Канады, Нидерландов, Польши, США, Чехии, Швейцарии и Швеции. В то же время МОК лишила IBA права проводить квалификацию к Играм-2024.
Источник: «Суспільне Спорт»
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