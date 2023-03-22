Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона сорвался: украинский боксер отказался

Об этом сообщает издание ESPN, ссылающееся на источники, связанные с обоими бойцами.
Отмечается, что после долгих переговоров боксеры так и не смогли согласовать условия проведения сражения за звание абсолютного чемпиона. По плану бой в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком должен был состояться 29 апреля в Лондоне.
По данным издания, Усик уже закрыл свой тренировочный лагерь и начинает подготовку к следующему бою, во время которого он должен защитить свои чемпионские пояса. Предварительно, на ринг боксер вернется не раньше июля.
Что предшествовало?
Стороны должны были договориться о бое до 1 апреля. Ранее в этом месяце они согласились о распределении чистой прибыли 70-30 в пользу Фьюри, но Фьюри и Усик не смогли договориться о других существенных условиях, имеющих решающее значение для сделки, кроме распределения прибыли, сообщает издание.
Независимо от того, насколько Усик шел на компромисс, его подталкивали к большему», — сообщает издание со ссылкой на слова менеджера украинского боксера.
Поединок Фьюри — Усик должен определить первого в истории безоговорочного чемпиона в сверхтяжелом весе, обладателя четырех поясов.
Читайте также:
Автор:
Поздравляем с отличным результатом!
В Днепре ушел из жизни известный альпинист.
В октябре 2022 года Португалия и Испания пригласили Украину, чтобы…
У Португальському місті Лейрія відбувся Кубок Європи з метань.
Игнат подчеркнул, что подобную информацию россия учитывает при планировании последующих ракетных атак.
Сегодня отмечается Всемирный день водных ресурсов. 97% воды на всей Земле – это морская вода, которую нельзя пить. Еще 2% пресной воды находится в форме ледовиков или глубоко под землей, для потребностей людей остается только 1% всей воды, что есть…
В Запорожье в результате ракетного удара пострадали дети.
В Днепре кот, которого спасли из высокого дерева, ищет хозяев.
Россияне продолжают терроризировать жителей Украины.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
22 марта в Днепре произошло ДТП с двумя грузовиками.
Сегодня, 22 марта, в Днепре завершают отопительный сезон – самый тяжелый за все годы независимости Украины.
В Днепре есть три официальных и еще несколько «диких» пляжей, на которых запрещено купаться, но горожане все равно их посещают, загорают там и купаются. Но есть и заброшенные пляжи, которые почти никто не посещает. Журналисты dnepr.info побывали на одном из…
В Днепре резко потеплеет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!