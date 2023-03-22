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  • Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона сорвался: украинский боксер отказался

Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона сорвался: украинский боксер отказался

Сегодня 14:37
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Бой Усика за звание абсолютного чемпиона сорвался.

Новости Днепра про Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона сорвался: украинский боксер отказался

Об этом сообщает издание ESPN, ссылающееся на источники, связанные с обоими бойцами.

Отмечается, что после долгих переговоров боксеры так и не смогли согласовать условия проведения сражения за звание абсолютного чемпиона. По плану бой в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком должен был состояться 29 апреля в Лондоне.

По данным издания, Усик уже закрыл свой тренировочный лагерь и начинает подготовку к следующему бою, во время которого он должен защитить свои чемпионские пояса. Предварительно, на ринг боксер вернется не раньше июля.

Что предшествовало?

Стороны должны были договориться о бое до 1 апреля. Ранее в этом месяце они согласились о распределении чистой прибыли 70-30 в пользу Фьюри, но Фьюри и Усик не смогли договориться о других существенных условиях, имеющих решающее значение для сделки, кроме распределения прибыли, сообщает издание.

Независимо от того, насколько Усик шел на компромисс, его подталкивали к большему», — сообщает издание со ссылкой на слова менеджера украинского боксера.

Поединок Фьюри — Усик должен определить первого в истории безоговорочного чемпиона в сверхтяжелом весе, обладателя четырех поясов.

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