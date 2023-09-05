Боевик по-криворожски: на Днепропетровщине из блокпоста сбежал водитель на ВАЗе

Об этом рассказали в патрульной полиции Кривого Рога.
На днях на блокпоста полицейские остановили ВАЗ, однако водитель просьбы правоохранителей проигнорировал, резко развернулся и уехал.
Беглеца задержал другой экипаж, получивший информацию от коллег. Нарушителем оказался 22-летний мужчина, начавший дерзко общаться с патрульными.
Во время беседы с водителем инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения. От прохождения медосмотра мужчина отказался. Также у горожанина не было водительских прав, потому что их у него забрали.
Внутри автомобиля патрульные обнаружили сигнальную громкоговорящую установку. Сам автомобиль имел технические неисправности, поэтому его эвакуировали, а водитель получил три протокола.
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