Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Боевик по-криворожски: на Днепропетровщине из блокпоста сбежал водитель на ВАЗе

Боевик по-криворожски: на Днепропетровщине из блокпоста сбежал водитель на ВАЗе

Сегодня 13:37
просмотров

Настоящую погоню за сбежавшим из блокпоста нарушителем наблюдали жители Кривого Рога.

Новости Днепра про Боевик по-криворожски: на Днепропетровщине из блокпоста сбежал водитель на ВАЗе

Об этом рассказали в патрульной полиции Кривого Рога.

На днях на блокпоста полицейские остановили ВАЗ, однако водитель просьбы правоохранителей проигнорировал, резко развернулся и уехал.

Беглеца задержал другой экипаж, получивший информацию от коллег. Нарушителем оказался 22-летний мужчина, начавший дерзко общаться с патрульными.

Во время беседы с водителем инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения. От прохождения медосмотра мужчина отказался. Также у горожанина не было водительских прав, потому что их у него забрали.

Внутри автомобиля патрульные обнаружили сигнальную громкоговорящую установку. Сам автомобиль имел технические неисправности, поэтому его эвакуировали, а водитель получил три протокола.

Читайте также:

Новости Днепра про Боевик по-криворожски: на Днепропетровщине из блокпоста сбежал водитель на ВАЗеУкраїнська Новости Днепра про Боевик по-криворожски: на Днепропетровщине из блокпоста сбежал водитель на ВАЗеРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Огонь перекинулся на другой автомобиль: в Кривом Роге горели Peugeot и ЗАЗ (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 14:20
Огонь перекинулся на другой автомобиль: в Кривом Роге горели Peugeot и ЗАЗ (ФОТО)

Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

На Днепропетровщине в кустах обнаружили тело 16-летней девушки: что говорят в полиции
Новости Днепра
Сегодня 13:02
На Днепропетровщине в кустах обнаружили тело 16-летней девушки: что говорят в полиции

Злоумышленника разыскивают.

Вместо штрафа: в Днепре местные своеобразно «наказали» горе-парковщика
Новости Днепра
Сегодня 12:33
Вместо штрафа: в Днепре местные своеобразно «наказали» горе-парковщика

К сожалению, в последнее время случаев неправильной парковки стало больше.

В Новомосковске на мусорку выбросили голову свиньи: местные в шоке
Новости Днепра
Сегодня 11:41
В Новомосковске на мусорку выбросили голову свиньи: местные в шоке

Кто именно выкинул голову – неизвестно.

Последние новости

Экс-нардепа от ОПЗЖ Рабиновича объявили в розыск: подозревают в госизмене
Экс-нардепа от ОПЗЖ Рабиновича объявили в розыск: подозревают в госизмене

Экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича объявили в розыск. Его подозревают в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Сегодня 15:51
4
просмотров
Где неподалеку Днепра находится один из старейших в мире вулканов и как он выглядит
Где неподалеку Днепра находится один из старейших в мире вулканов и как он выглядит

Неподалеку Днепра находится один из самых старых вулканов в мире. Он не действует, внешне больше похож на карьер. Сюда приезжают со всего Днепра чтобы устроить пикник, фотосессию и просто погулять по жерлу вулкана.

Сегодня 15:08
2
просмотров
Огонь перекинулся на другой автомобиль: в Кривом Роге горели Peugeot и ЗАЗ (ФОТО)
Огонь перекинулся на другой автомобиль: в Кривом Роге горели Peugeot и ЗАЗ (ФОТО)

Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

Сегодня 14:20
2
просмотров
В Украине уволили министра обороны: кого назначат вместо Алексея Резникова
В Украине уволили министра обороны: кого назначат вместо Алексея Резникова

В Верховной Раде официально проголосовали за отставку Алексея Резникова с должности министра обороны.

Сегодня 14:10
1
просмотров
На Днепропетровщине в кустах обнаружили тело 16-летней девушки: что говорят в полиции
На Днепропетровщине в кустах обнаружили тело 16-летней девушки: что говорят в полиции

Злоумышленника разыскивают.

Сегодня 13:02
8
просмотров
Нептун на балконе и мартышка на флюгере: как выглядит дом за 54 млн грн на продажу в Днепре (ФОТО)
Нептун на балконе и мартышка на флюгере: как выглядит дом за 54 млн грн на продажу в Днепре (ФОТО)

В Днепре есть целые улицы, застроенные большими дорогими домами.  Часть этих домов выставлена на продажу. В этих домах есть все – от отдельной гардеробной комнаты до бассейна и нескольких саун.

Сегодня 12:49
12
просмотров
В Днепре спасают бойца, выжившего после двух попаданий на мины и одного прилета дрона
В Днепре спасают бойца, выжившего после двух попаданий на мины и одного прилета дрона

В больнице Днепра спасли военного, который трижды карабкался из лап смерти.

Сегодня 12:47
2
просмотров
Вместо штрафа: в Днепре местные своеобразно «наказали» горе-парковщика
Вместо штрафа: в Днепре местные своеобразно «наказали» горе-парковщика

К сожалению, в последнее время случаев неправильной парковки стало больше.

Сегодня 12:33
4
просмотров
Жители Днепра выманили из бизнесов более 90 млн на продаже зерна, выдавая себя за другие фирмы
Жители Днепра выманили из бизнесов более 90 млн на продаже зерна, выдавая себя за другие фирмы

Как сообщили в ДБР, житель Днепра организовал мошенническую схему и выманил у предпринимателей более 90 млн. гривен.

Сегодня 11:52
3
просмотров
В Новомосковске на мусорку выбросили голову свиньи: местные в шоке
В Новомосковске на мусорку выбросили голову свиньи: местные в шоке

Кто именно выкинул голову – неизвестно.

Сегодня 11:41
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх