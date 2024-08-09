Боевые получали, а на фронт не ездили: в Днепропетровской области на махинациях разоблачили должностницу воинской части

Начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей, которая на момент совершения преступления дислоцировалась в Днепропетровской области, сообщили о подозрении в служебном преступлении. Фигурантка «отправила» на передовую подчиненных, но только на бумаге и только для получения боевых выплат.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).
Согласно приказу, который подготовила чиновник, почти весь личный состав финансово-экономической службы, якобы был откомандирован на восток Украины для выполнения боевых задач в составе одной из оперативно-тактических группировок.
На самом же деле финансисты и бухгалтеры в боевые командировки не ездили, а лишь регулярно получали за это доплаты. Для этого подозреваемая составляла соответствующие рапорты с просьбой осуществить перерасчет денежного вознаграждения.
Таким образом, в течение шести месяцев семь работников финансово-экономической службы незаконно получили почти 1 млн гривен доплат, — говорится в сообщении.
Женщине грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
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