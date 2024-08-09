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Боевые получали, а на фронт не ездили: в Днепропетровской области на махинациях разоблачили должностницу воинской части

Сегодня 20:12
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Чиновница отправляла бойцов на передовую только по документам.

Новости Днепра про Боевые получали, а на фронт не ездили: в Днепропетровской области на махинациях разоблачили должностницу воинской части

Начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей, которая на момент совершения преступления дислоцировалась в Днепропетровской области, сообщили о подозрении в служебном преступлении. Фигурантка «отправила» на передовую подчиненных, но только на бумаге и только для получения боевых выплат.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).

Согласно приказу, который подготовила чиновник, почти весь личный состав финансово-экономической службы, якобы был откомандирован на восток Украины для выполнения боевых задач в составе одной из оперативно-тактических группировок.

На самом же деле финансисты и бухгалтеры в боевые командировки не ездили, а лишь регулярно получали за это доплаты. Для этого подозреваемая составляла соответствующие рапорты с просьбой осуществить перерасчет денежного вознаграждения.

Таким образом, в течение шести месяцев семь работников финансово-экономической службы незаконно получили почти 1 млн гривен доплат, — говорится в сообщении.

Женщине грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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Новости Днепра про Боевые получали, а на фронт не ездили: в Днепропетровской области на махинациях разоблачили должностницу воинской частиУкраїнська Новости Днепра про Боевые получали, а на фронт не ездили: в Днепропетровской области на махинациях разоблачили должностницу воинской частиРусский

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