Ближайшие два-три месяца войны могут стать решающими, – Данилов

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Мы готовимся очень активно к ближайшим месяцу-двум-трем, которые могут быть решающими в этом моменте, — сказал Данилов.
Он пояснил, что россияне не осознают, что для того, чтобы последствий непосредственно для их страны было как можно меньше, им следовало бы уже сейчас отойти. Однако, как отметил Данилов, войска россии все равно продолжают наступать, потому что уже «поставили на кон» все.
Мы понимаем, что на сегодняшний день возможностей рф победить нас в открытом бою не существует. Они сейчас загнаны в тупик. И крыса, которая загнана в тупик, является наиболее опасной, — подчеркнул секретарь СНБО.
И добавил, что, несмотря на то, что украинские военные «максимально готовятся», все же «очень необходима помощь наших партнеров».
И я хочу сказать, что та помощь, которая была в марте, апреле и мае — это совсем другая помощь, чем мы получаем сегодня, — пояснил Данилов.
Секретарь СНБО поблагодарил всех партнеров за оказанную помощь и напомнил, что сейчас Украина защищает «от этого нашествия» не только себя, но и всю Европу.
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