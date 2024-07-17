Блогерка из Днепра, оскандалившаяся своими заявлениями о мире после удара по «Охматдету», попала в базу «Миротворец»

Скандальная блогерша и экс-учасница украинских реалити, родом из Днепра, Владислава Роговенко попала в базу «Миротворца».
Это произошло после того, как она и еще несколько блогеров публично призвали «остановить войну любым способом» сразу после ракетного удара РФ по детской больнице «Охматдет».
Роговенко и других украинских блогеров с подобными высказываниями обвиняют в «распространении российской пропаганды и участии в информационно-психологической операции РФ против Украины».
Напомним, блогерша называла президента Украины «клоуном, который должен ехать договариваться с РФ», а затем заявила, что в Украине будет «Парагвайская война».
Для справки. «Миротворец» – сайт, созданный в 2014 году, участниками общественной организации, исследующей признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человека и международного права. В базу «Миротворца» добавляют людей, которые представляют существенную угрозу украинскому государству и обществу.
«Миротворец» неоднократно попадал в скандалы из-за публикации персональных данных людей, в частности журналистов и общественных деятелей, из-за чего его несколько раз требовали закрыть, но он продолжает свою работу.
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