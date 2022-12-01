Блогер из Днепра из-за отключения света призвала «свергнуть власть»

Ольга Синегина на своей странице в Instagram вдохновилась небольшим протестом из-за отключения электричества в Киеве. Она заявила, что поддерживает такие действия, назвала отключение света «геноцидом» и призвала к «свержению власти».
Бьюти-мастер после огласки записала видео, в котором извинилась за свои действия. Их она аргументировала тем, что якобы из-за отключения света она не может приготовить пищу своему ребенку.
«На эмоциях я выложила в Instagram Stories о недавнем протесте в Киеве и написала о свержении власти. Я ни в коем случае не призываю вас к этому. Я за нашу власть, за целостность Украины. Слава ВСУ! И, конечно же, я хочу извиниться перед всеми, кого я оскорбила своими неправильными высказываниями, перед матерями, перед военными, перед всеми я хотела бы извиниться», — заявила мастерица.
Читайте также:
Автор:
Правоохоронці вилучили речові докази протиправної діяльності, а на відвідувачів склали…
Спортсмен из Днепра Михаил Бородянский на соревнованиях по плаванию завоевал…
В Днепре инспекция по благоустройству обнаружила целый ящик патронов в…
Помимо обычных и нужных всем вещей на барахолках в Интернете…
Правоохоронці вилучили речові докази протиправної діяльності, а на відвідувачів склали адмінматеріали. Двом з них вручені повістки до військкомату.
Спортсмен из Днепра Михаил Бородянский на соревнованиях по плаванию завоевал золото и серебряные медали. Соревнования проходили в Броварах.
30 ноября в Днепре произошел пожар, который унес жизнь мужчины.
В Днепре разыскивают 17-летнюю Валерию Войну.
В Днепре инспекция по благоустройству обнаружила целый ящик патронов в заброшенном гараже.
Помимо обычных и нужных всем вещей на барахолках в Интернете можно найти все, что угодно – от батареек до обогревателя и запчастей к чему угодно. Но есть на этих площадках новые и забавные товары, заставляющие сказать: «вау!». Журналисты dnepr.info решили…
У Новомосковську піймали на хабарі начальника одного із управлінь.
Будьте внимательны!
В Каменском женщина продавала фейковых маленьких собачек.
Сегодня после обеда во время воздушной тревоги оккупанты обстреляли Никопольщину.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!