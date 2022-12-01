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Блогер из Днепра из-за отключения света призвала «свергнуть власть»

Сегодня 19:45
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Блогер заявила, что она все сделала "на эмоциях" и удалила свои страницы в соцсетях.

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Ольга Синегина на своей странице в Instagram вдохновилась небольшим протестом из-за отключения электричества в Киеве. Она заявила, что поддерживает такие действия, назвала отключение света «геноцидом» и призвала к «свержению власти».

Бьюти-мастер после огласки записала видео, в котором извинилась за свои действия. Их она аргументировала тем, что якобы из-за отключения света она не может приготовить пищу своему ребенку.

«На эмоциях я выложила в Instagram Stories о недавнем протесте в Киеве и написала о свержении власти. Я ни в коем случае не призываю вас к этому. Я за нашу власть, за целостность Украины. Слава ВСУ! И, конечно же, я хочу извиниться перед всеми, кого я оскорбила своими неправильными высказываниями, перед матерями, перед военными, перед всеми я хотела бы извиниться», — заявила мастерица.

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