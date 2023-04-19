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  • Блогер танцевала с морским котиком в номере отеля: дельфинарий в Одессе попал в скандал

Блогер танцевала с морским котиком в номере отеля: дельфинарий в Одессе попал в скандал

Сегодня 11:54
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Одесский дельфинарий попал в скандал из-за блогеров, снявших видео с морскими котиками в отеле.

Новости Днепра про Блогер танцевала с морским котиком в номере отеля: дельфинарий в Одессе попал в скандал

На днях вокруг одесского дельфинария «Nemo» разгорелся скандал, после того как блогер выложила видео, на котором «пляшет» вместе с морскими котиками в своем гостиничном номере Nemo Hotel Resort & SPA, с видом на море. Животное выглядело довольно несчастным и явно не хотело принимать участие в этих «развлечениях».

Пользователи сети начали распространять информацию об этом случае, чтобы ситуация получила огласку. Как утверждают местные жители, в этом отеле действительно есть услуга аренды животных, хотя администрация заведения это отрицает. На этот скандал отреагировала зоозащитная организация UAnimals.

Активисты заметили, что фото и видео были сделаны на территории отеля, а не в самом дельфинарии.

Вероятно, фотоуслуги с дикими животными предоставляются жителям отеля, что негуманно и незаконно. Такое поведение блоггеров и руководства гостиничного комплекса «Немо» является жестоким обращением с животными и пропагандой эксплуатации! — отметили в UAnimals.

Волонтеры написали заявление в полицию по статье, запрещающей предоставлять фотоуслуги с дикими животными вне зоопарков, цирков и дельфинариев.

То самое видео с блогером и несчастным котиком. Девушка уже удалила его со своей страницы.

Что говорят в дельфинарии?

В дельфинарии говорят, что в аренду животных не сдают, а морские котики и другие питомцы гуляют по гостинице вместе с персоналом, пишет УП.жизнь. Владельцы комплекса утверждают, что блогеры встретили котиков в коридоре и захотели сфотографироваться, а сами животные вроде бы «социальные» и любят играть и общаться с людьми.

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Новости Днепра про Блогер танцевала с морским котиком в номере отеля: дельфинарий в Одессе попал в скандалУкраїнська Новости Днепра про Блогер танцевала с морским котиком в номере отеля: дельфинарий в Одессе попал в скандалРусский

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