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  • Блекаут в Днепре: появился бот, который поможет найти ближайший «пункт несокрушимости»

Блекаут в Днепре: появился бот, который поможет найти ближайший «пункт несокрушимости»

Сегодня 18:08
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По словам энергетиков, на этот раз ситуация со светом в Днепре сложная.

Новости Днепра про Блекаут в Днепре: появился бот, который поможет найти ближайший

В этот раз энергетическая инфраструктура Днепра и области сильно пострадала. В нашем регионе самая сложная ситуация. Стабилизировать ситуацию удастся только на следующей неделе.

В Украине запустили бот, который поможет найти ближайший к вам пункт несокрушимости. Найти его можно в телеграмме: @nezlamnistbot

В отличие от карты и перечня пунктов несокрушимости от местных властей, бот поможет найти все ближайшие к вам пункты. Кроме точек обустроенных городскими или областными властями, здесь есть адреса магазинов или бизнесов, которые могут помочь зарядить телефон.

Пользоваться им просто. Вот так он выглядит:

Новости Днепра про Блекаут в Днепре: появился бот, который поможет найти ближайший

Далее нажимаем поиск пункта:

Новости Днепра про Блекаут в Днепре: появился бот, который поможет найти ближайший

Можно ввести либо адрес вручную: сначала пишем название города, а затем улицу, либо отправить боту свою геолокацию, вам покажут ближайшие к вам пункты.

Новости Днепра про Блекаут в Днепре: появился бот, который поможет найти ближайший

Далее вам предоставят список точек, где есть пункты несокрушимости. Из плюсов, указано есть ли в заведении генератор и можно ли воспользоваться им при выключении света. Некоторые работают только при наличии света. Но если у вас дома света нет, то в ближайшем АТБ, являющемся пунктом несокрушимости, оно может быть и вы сможете подзарядиться.

Новости Днепра про Блекаут в Днепре: появился бот, который поможет найти ближайший

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