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Блекаут в Днепре: будут ли штрафовать водителей нарушение ПДД

Сегодня 22:00
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Начиная с 24 ноября водителям выписывали штрафы только за нарушение правил дорожного движения. Инспекция по парковкам не штрафовала тех, кто не заплатил за стоянку на специальных площадках. Об этом сообщила начальник инспекции по вопросам контроля за парковками в Днепре Мария Алейниченко.

Новости Днепра про Блекаут в Днепре: будут ли штрафовать водителей нарушение ПДД

Она отметила, что во время блекаута машины нарушителей ПДД отвозить на штрафплощадку все-таки будут. За грубые нарушения правил дорожного движения, в том случае, когда авто мешает движению другого транспорта и создает опасную аварийную ситуацию. Например, если машина стоит на перекрестке, пешеходном переходе, у выезда с дворовых территорий и остановках общественного транспорта.

Если машина заблокировала движение во дворе, то житель может обратиться на горячую линю инспекции по парковкам. Номера можно посмотреть тут. Также можно написать электронное обращение на сайт или заполнить форму. При получении жалобы, на локацию, где находится авто нарушителя, будет направлен инспектор и эвакуатор, чтобы разблокировать движение.

 

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Новости Днепра про Блекаут в Днепре: будут ли штрафовать водителей нарушение ПДДУкраїнська Новости Днепра про Блекаут в Днепре: будут ли штрафовать водителей нарушение ПДДРусский

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