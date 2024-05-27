Безопасно ли кататься на аттракционах на Монастырском острове в Днепре: результаты проверки

В Днепре проверили аттракционы на Монастырском острове.

По данным комиссии, созданной в КП «Городская инфраструктура», кататься на аттракционах на Монастырском острове в парке Шевченко безопасно. Проверяли техническое состояние каруселей и их внешний вид. Также обращалось внимание на наличие всех необходимых документов для ведения коммерческой деятельности и наличие средств противопожарной безопасности.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Один из владельцев аттракционов Максим Лущан показал все разрешительные документы, подтвердившие безопасность аттракционов. Он также добавил, что все сооружения раз в два года проходят экспертную оценку.

«Все аттракционы абсолютно безопасны. Каждый год проходим экспертный технический осмотр. Раз в 2 года проходят все аттракционы экспертную оценку. Также проходят проверки по пожарной безопасности, заземлению и т.д. Все это заносится в соответствующий паспорт. Документ является прямым доказательством того, что можно использовать аттракционы. А если комиссия решит, что есть недостатки, нам дается 2-3 дня на устранение. Поскольку в парке работаем больше 25 лет, то с каждым годом этих замечаний все меньше и меньше», — рассказал Максим Лущан.

По словам директора департамента парков и рекреации Днепровского городского совета Владимира Черного, аттракционы также проверили в парке Зеленый Гай, сквере Ивана Старова, парке Глобы и парке им. Писаржевского. Пользоваться ими безопасно.

1 июня в парках Днепра стартует летний сезон. Он продлится до октября при хорошей погоде. В этот период для детей будут проводить разные мероприятия.

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