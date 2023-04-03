Безмерно высокие потери не останавливают россиян, — Маляр о ситуации в Бахмуте

Ситуация на Бахмутском направлении остается очень напряженной, ведь россиян потери не останавливают.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Враг делает попытки задействовать не только «вагнеровцев», но и профессиональные подразделения десантников», — сообщила замминистра.

По словам Маляр, даже непомерно высокие потери личного состава не останавливают врага. Однако вынуждают российское командование принимать решения более эмоционально.

«Нашим защитникам приходится в сложных условиях останавливать продвижение противника», — подчеркнула она.

Кроме того, Маляр сообщила, что каждое военное решение и каждый шаг украинского руководства является взвешенный. Она также рассказала, что в зоне боевых действий работает командование оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», полностью владеющее оперативной ситуацией на месте.

«Реагирование на текущую ситуацию осуществляется грамотно с учетом всех обстоятельств, задач и принципа военной целесообразности», — сказала замминистра.

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