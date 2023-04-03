Безмерно высокие потери не останавливают россиян, — Маляр о ситуации в Бахмуте

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.
«Враг делает попытки задействовать не только «вагнеровцев», но и профессиональные подразделения десантников», — сообщила замминистра.
По словам Маляр, даже непомерно высокие потери личного состава не останавливают врага. Однако вынуждают российское командование принимать решения более эмоционально.
«Нашим защитникам приходится в сложных условиях останавливать продвижение противника», — подчеркнула она.
Кроме того, Маляр сообщила, что каждое военное решение и каждый шаг украинского руководства является взвешенный. Она также рассказала, что в зоне боевых действий работает командование оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», полностью владеющее оперативной ситуацией на месте.
«Реагирование на текущую ситуацию осуществляется грамотно с учетом всех обстоятельств, задач и принципа военной целесообразности», — сказала замминистра.
Читайте также:
Автор:
Всего в этом топе 152 города. Днепр – на 26.
Сегодня, 2 апреля, в центре Санкт-Петербурга в кафе "Стрит-бар" на…
Такого мы еще не видели.
Вчера вечером у жителей многих районов Днепра, в частности, ж/м…
Захватите с собой зонт!
Всего в этом топе 152 города. Днепр – на 26.
Сегодня, 2 апреля, в центре Санкт-Петербурга в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной раздался "хлопок".
В центре Санкт-Петербурга в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной раздался, как пишет российское пропагандистское издание "Риа Новости", "хлопок".
Такого мы еще не видели.
Вчера вечером у жителей многих районов Днепра, в частности, ж/м Победа и Солнечный, было снижено давление подачи воды.
Также угарным газом отравились мама и бабушка мальчика.
Во время грозы ночью 1 апреля молния попала во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.
Дым заполонил весь подъезд.
В результате обстрела погибли водитель молоковоза и экспедитор.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!