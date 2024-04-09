Без Высоцкого и Говорова: в Днепре изменят названия еще 9 улиц

В Днепре дерусифицируют еще ряд улиц.

В Днепре в ближайшее время хотят переименовать 8 улиц и 1 переулок, названия которых связаны с СССР и РФ.

Об этом говорится в проекте решения, обнародованном на сайте Днепровского горсовета.

Сменят названия некоторых улиц в нескольких районах Днепра.

улица Высоцкого станет улицей Бархатцев (Амур-Нижнеднепровский район);

улица Гавриленко станет улицей Доктора Ребинина (Центральный район);

улица Говорова станет улицей Петра Разумного (Шевченковский район);

переулок Гребенкина станет переулком Радный (Новокодакский район);

улицу Каменогорскую переименуют в улицу Андреевскую (Новокодакский район);

улицу Кокчетавскую переименуют в улицу Пикетную (Самарский район);

улицу Минусинскую переименуют в улицу Виктора Сулимы (Амур-Нижнеднепровский район);

улица Писарева станет улицей Вселенной (Соборный район);

улица Писемского – улицей Семьи Ульманов (Новокодакский район);

В настоящее время документ еще не вступил в силу. Решение еще предстоит принять на ближайшей сессии горсовета. И только потом, после того как его подпишет мэр, 9 топонимов изменят название.

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