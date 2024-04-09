Без Высоцкого и Говорова: в Днепре изменят названия еще 9 улиц

В Днепре в ближайшее время хотят переименовать 8 улиц и 1 переулок, названия которых связаны с СССР и РФ.
Об этом говорится в проекте решения, обнародованном на сайте Днепровского горсовета.
Сменят названия некоторых улиц в нескольких районах Днепра.
В настоящее время документ еще не вступил в силу. Решение еще предстоит принять на ближайшей сессии горсовета. И только потом, после того как его подпишет мэр, 9 топонимов изменят название.
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