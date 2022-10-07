Без света до 8 часов в день: жителей Днепра предупреждают о веерных отключениях электроэнергии

Бывший глава пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины" и эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук оценил ресурсы на будущую зиму. Он предупредил жителей страны о грядущих веерных отключениях электроэнергии. В домах может не быть света до 8 часов в день.

Как известно, отопительный период в Украине будет максимально сложным за все годы независимости. Это связано с войной и дефицитом энергоносителей, которые ранее закупались в России. Юрий Корольчук напомнил о необходимости экономить топливо как в промышленном секторе, так и среди населения.

Аналитик отметил, что власти рассматривают варианты использования мобильных котелен и перехода на другой вид топлива. Однако дровами и буржуйками нельзя обогреть сотни тысяч и миллионы людей. Корольчук подчеркнул, что государство должно позаботиться об украинцах. Что касается электроэнергии, то кризисная ситуация с Запорожской АЭС не будет определяющей. Специалист заверил, что украинцы могут обойтись и без ее электроэнергии. Корольчук спрогнозировал веерные отключения электроэнергии. “В ситуации остановки блока или двух блоков, выпадет тысяча или две тысячи мегаватт, и тогда, скорее всего, будут прибегать к веерным отключениям, то есть контролируемому процессу ограничения потребления электроэнергии. Я не думаю, что будет проблемой пережить 5, 6 или 8 часов без электроэнергии”, – пояснил эксперт. Читайте также: ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 9 населенных пунктов, — Генштаб

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