Без света до 8 часов в день: жителей Днепра предупреждают о веерных отключениях электроэнергии

Как известно, отопительный период в Украине будет максимально сложным за все годы независимости. Это связано с войной и дефицитом энергоносителей, которые ранее закупались в России. Юрий Корольчук напомнил о необходимости экономить топливо как в промышленном секторе, так и среди населения.
Аналитик отметил, что власти рассматривают варианты использования мобильных котелен и перехода на другой вид топлива. Однако дровами и буржуйками нельзя обогреть сотни тысяч и миллионы людей. Корольчук подчеркнул, что государство должно позаботиться об украинцах.
Что касается электроэнергии, то кризисная ситуация с Запорожской АЭС не будет определяющей. Специалист заверил, что украинцы могут обойтись и без ее электроэнергии.
Корольчук спрогнозировал веерные отключения электроэнергии.
“В ситуации остановки блока или двух блоков, выпадет тысяча или две тысячи мегаватт, и тогда, скорее всего, будут прибегать к веерным отключениям, то есть контролируемому процессу ограничения потребления электроэнергии. Я не думаю, что будет проблемой пережить 5, 6 или 8 часов без электроэнергии”, – пояснил эксперт.
Читайте также:
Надежда Захарченко
Автор:
Вооруженные силы Украины за сутки отразили атаки россиян в районах…
Почтовый сервис "Новая почта" открыл первое отделение за границей –…
Вечером российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район. К…
5 октября в Новомосковском районе нашли 45-летнего жителя села Кильчень,…
Вооруженные силы Украины за сутки отразили атаки россиян в районах 13 населенных пунктов и атаковали 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники.
Почтовый сервис "Новая почта" открыл первое отделение за границей – в столице Польши Варшаве.
Вечером российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район. К сожалению, не обошлось без жертв и раненых. Об этом сообщил глава ДнепрОВА Валентин Резниченко.
5 октября в Новомосковском районе нашли 45-летнего жителя села Кильчень, который лежал в поле без сознания.
Он много лет был президентом Днепровской ассоциации велосипедистов и Днепровской ассоциации экстремальных видов спорта.
Сегодня жители Днепра могут полюбоваться необычными облаками – перистыми.
Круто!
Безработный мужчина решил стать новым «Шарием».
В Днепре продают очень много породистых котов, но цены на них почти сравнялись с ценой на старенький автомобиль. Такой котенок подойдет тем, кто хочет возить его на различные выставки или заниматься разведением породы, знакомить его с другими котами или кошками,…
Помогите найти человека!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!