Без «светло-серых» графиков: как будут выключать свет в Днепре 24 июля

В среду, 24 июля, свет будут выключать весь день, однако есть шанс обойтись без «светло-серых» графиков. С 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений. В остальные часы облэнерго будут применять две очереди одновременно.
В частности, для абонентов ДТЭК в Днепре могут немного смягчить отключение и света будет больше.
Напомним, в ДТЭК объяснили, почему сейчас отключений света больше, чем в прошлом году.
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