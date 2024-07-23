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Без «светло-серых» графиков: как будут выключать свет в Днепре 24 июля

Сегодня 18:47
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Света будет чуть больше.

Новости Днепра про Без

В среду, 24 июля, свет будут выключать весь день, однако есть шанс обойтись без «светло-серых» графиков. С 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений. В остальные часы облэнерго будут применять две очереди одновременно.

В частности, для абонентов ДТЭК в Днепре могут немного смягчить отключение и света будет больше.

Напомним, в ДТЭК объяснили, почему сейчас отключений света больше, чем в прошлом году.

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