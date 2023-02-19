Без света, телефонов и сна: The Times о жизни в бункере Зеленского весной 2022 года

Об этом говорится в материале The Sunday Times.
По словам британских журналистов, президент и несколько высоких чиновников находились в бункере, почти не поднимаясь на поверхность.
Это место строго засекречено, а внутри царит полнейшая тьма. Сначала репортер, которого пустили в бункер президента, думал, что это связано с недавними ударами, но ему сказали, что это постоянная функция. Путь по коридорам подсвечивал только фонарик охранника, сопровождавший корреспондента.
В материале The Times говорится, что охрана разработала специальный протокол безопасности. А люди, проживавшие с президентом, подписали договор о неразглашении. Они не могут рассказывать даже о еде, которую им давали, пока они там жили.
По словам репортера, изначально планировалось, что такие строгие ограничения безопасности будут продолжаться неделю, однако Зеленский вместе с небольшой группой чиновников пробыл там большую часть первых двух месяцев после вторжения.
Зеленский и его старшие помощники провели большую часть двух месяцев, живя в подполье, периодически выныривая на поверхность, чтобы заверить людей, что он никуда не уехал, — сообщает издание.
Отмечается, что бункер, в котором находился Зеленский, — это секретный объект, оставшийся в Украине еще со времен СССР, он придназначен для выживания в условиях тотальной ядерной войны. Такой бункер может выдерживать прямой удар ядерного оружия. У него есть собственная система жизнеобеспечения, вентиляции и водоснабжения. Впрочем, там могли изменить дизайн для более комфортного пребывания внутри, но пока деталей никто раскрыть не сможет.
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