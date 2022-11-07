Без света, но с Интернетом: как сделать мегапауэрбанк для роутера и телефона (ИНСТРУКЦИЯ)

Но народные умельцы предлагают лайфхак, который поможет даже при отключении света оставаться с работающим роутером. Если Интернет проведен через кабель напрямую к компьютеру – этот вариант не подходит.
Нельзя сказать, что огромный пауэрбанк для роутера можно сделать из подручных средств, но у многих есть все необходимое для этого.
Для этого нам нужен автомобильный аккумулятор на 12 Вольт, он не обязан быть новым и дорогим, сгодиться и старый, который уже не поставишь в машину. К нему также потребуются провода, зажимы, их еще называют «крокодилами» и штекеры для роутера.
Важный момент: Интернет должен быть с оптоволоконным соединением. В другом случае этот метод не подойдет. Сразу спешим успокоить, большинство провайдеров используют именно этот кабель. Узнать точно можно на сайте фильмы-«поставщика» Интернет-услуг или по телефону техподдержки.
Для подключения кабеля к аккумулятору, нужно соблюдая полярность, прикрутить провода с помощью «крокодилов» и припаять штекеры – они нужны для роутера.
Если установить на один из зажимов переходник на прикуриватель и автомобильное зарядное устройство – можно заряжать и телефон.
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