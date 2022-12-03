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  • Без сознания провел месяц в реанимации: в Днепре спасали военного с тяжелым ранением

Без сознания провел месяц в реанимации: в Днепре спасали военного с тяжелым ранением

Сегодня 14:22
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В Днепре поставили на ноги бойца, получившего тяжелое ранение.

Новости Днепра про Без сознания провел месяц в реанимации: в Днепре спасали военного с тяжелым ранением

Как рассказал гендиректор больницы Мечникова, в Днепре спасли тяжело раненого военного. По его словам, Александр летом получил сложное ранение, после которого больше месяца провел в коме.

В Мечникова Александр попал без признаков жизни. Обломки попали бойцу в голову и повредили части головного мозга, отвечающие за еочь и движение правой стороны тела.

Александр получил сверхтяжелое диаметральное рикошетное черепно-мозговое ранение с входным отверстием в теменной области. В связи с локализацией ранения в левом полушарии головного мозга у него наблюдались нарушения речи и отсутствие движений в правых конечностях, – рассказал Рыженко.

Около месяца военный провел в реанимации. Все время с ним были рядом все родные и его девушка. Во время послеоперационного периода были инфекционные осложнения, но спустя некоторое время боец начал выздоравливать.

В реанимации первые проявления сознания были: открывание глаз, рукопожатие, появление мимики, которые воспринимались как победа в лечении пациента и счастье для родных. Его девушка любящими словами пыталась воскресить. Прошло время, все хорошо. Сейчас на реабилитацию. Они с Аленой вместе. Оставив в душе навсегда человечность и любовь, – написал Сергей Рыженко.

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