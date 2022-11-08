Без отца остались трое детей: погиб Защитник из Днепропетровской области

Панихида по погибшему состоится 8 ноября в 13:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ г. Каменское. Похоронят воина в 14.00 на кладбище по улице Весенняя на Соцгороде г. Каменского.

Об этом сообщает Каменская районная государственная администрация.

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