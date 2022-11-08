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Без отца остались трое детей: погиб Защитник из Днепропетровской области

Сегодня 08:00
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В борьбе с оккупантами погиб солдат из Днепропетровской области Антон Солоха. Трагедия произошла вблизи населенного пункта Новомихайловка Донецкой области. У мужчины остались жена, две дочери-близнецы, сын, родители и сестра.

Новости Днепра про Без отца остались трое детей: погиб Защитник из Днепропетровской области

Воину навсегда 33 года.

Об этом сообщает Каменская районная государственная администрация.

Панихида по погибшему состоится 8 ноября в 13:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ г. Каменское. Похоронят воина в 14.00 на кладбище по улице Весенняя на Соцгороде г. Каменского.

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Новости Днепра про Без отца остались трое детей: погиб Защитник из Днепропетровской областиУкраїнська Новости Днепра про Без отца остались трое детей: погиб Защитник из Днепропетровской областиРусский

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