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  • Без окон и дверей: как сегодня выглядит забытое кафе в парке Глобы в Днепре (ФОТО)

Без окон и дверей: как сегодня выглядит забытое кафе в парке Глобы в Днепре (ФОТО)

Сегодня 14:45
просмотров

Неподалеку от входа на мост через озеро в парке Глобы два десятка лет назад работал ресторан «Театральный уголок». 

Новости Днепра про Без окон и дверей: как сегодня выглядит забытое кафе в парке Глобы в Днепре (ФОТО)

В прохладное время года у входа в кафе работала большая палатка, служившая «помещением», где стояли столы и сидели гости заведения. В теплое – «палатку» убирали и оставляли только столы с зонтиками. Еду готовили в каменном здании, там же работал бар.

Журналисты dnepr.info решили узнать, как сейчас выглядит это заведение.

Новости Днепра про Без окон и дверей: как сегодня выглядит забытое кафе в парке Глобы в Днепре (ФОТО)

Более 5 лет назад кафе было закрыто. «Палатку», где стояли столики убрали, а здание, где работал бар и была кухня быстро стало прибежищем бомжей.

Новости Днепра про Без окон и дверей: как сегодня выглядит забытое кафе в парке Глобы в Днепре (ФОТО)

С заведения быстро исчезли двери и окна. Со стен слетела штукатурка.

Новости Днепра про Без окон и дверей: как сегодня выглядит забытое кафе в парке Глобы в Днепре (ФОТО)

Очень долго эта штукатурка желала в «коробке» самого ресторана. Со временем ее убрали. Кафе пару раз горело, а потом превратилось в место, где местные хулиганы тренировались в «росписи» стен.

 

Сейчас ресторан несколько лет стоит без окон, без дверей и все в «рисунках».

Новости Днепра про Без окон и дверей: как сегодня выглядит забытое кафе в парке Глобы в Днепре (ФОТО)

Оно еще в довольно неплохом состоянии. Будет ли что-то на его месте или его уберут – неизвестно.

Новости Днепра про Без окон и дверей: как сегодня выглядит забытое кафе в парке Глобы в Днепре (ФОТО)

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Новости Днепра про Без окон и дверей: как сегодня выглядит забытое кафе в парке Глобы в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Без окон и дверей: как сегодня выглядит забытое кафе в парке Глобы в Днепре (ФОТО)Русский

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