Без окон и дверей: как сегодня выглядит забытое кафе в парке Глобы в Днепре (ФОТО)

В прохладное время года у входа в кафе работала большая палатка, служившая «помещением», где стояли столы и сидели гости заведения. В теплое – «палатку» убирали и оставляли только столы с зонтиками. Еду готовили в каменном здании, там же работал бар.
Журналисты dnepr.info решили узнать, как сейчас выглядит это заведение.
Более 5 лет назад кафе было закрыто. «Палатку», где стояли столики убрали, а здание, где работал бар и была кухня быстро стало прибежищем бомжей.
С заведения быстро исчезли двери и окна. Со стен слетела штукатурка.
Очень долго эта штукатурка желала в «коробке» самого ресторана. Со временем ее убрали. Кафе пару раз горело, а потом превратилось в место, где местные хулиганы тренировались в «росписи» стен.
Сейчас ресторан несколько лет стоит без окон, без дверей и все в «рисунках».
Оно еще в довольно неплохом состоянии. Будет ли что-то на его месте или его уберут – неизвестно.
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