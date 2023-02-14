Без ограничений по времени: как сегодня в Днепре работает электротранспорт

Об этом сообщает департамент транспорта Днепровского городского совета.
Работают следующие маршруты:
В общей сложности на маршруты электротранспорта вышли 206 единиц подвижного состава.
Также по городу работают 90 автобусных маршрутов с общим количеством 735 автобусов (из них 147 – большой вместимости).
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня не будут выключать свет, но есть нюанс.
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