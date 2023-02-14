Без ограничений по времени: как сегодня в Днепре работает электротранспорт

Сегодня, 14 февраля, электротранспорт Днепра будет работать в штатном режиме без ограничений по времени по оперативному расписанию.

Об этом сообщает департамент транспорта Днепровского городского совета.

Работают следующие маршруты:

троллейбусные: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, кольцо «А», кольцо «Б». Всего 100 единиц подвижного состава;

трамвайные: №1, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Всего 106 единиц подвижного состава.

В общей сложности на маршруты электротранспорта вышли 206 единиц подвижного состава.

Также по городу работают 90 автобусных маршрутов с общим количеством 735 автобусов (из них 147 – большой вместимости).

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня не будут выключать свет, но есть нюанс.

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