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  • Без него все могло быть иначе и в плохую сторону: Буданов заявил, что Монастырский был героем Украины

Без него все могло быть иначе и в плохую сторону: Буданов заявил, что Монастырский был героем Украины

Сегодня 16:09
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21 января в Киеве прощаются с погибшими во время авиатрощи в Броварах министром МВД Денисом Монастырским и его подчиненными.

Новости Днепра про Без него все могло быть иначе и в плохую сторону: Буданов заявил, что Монастырский был героем Украины

Об этом пишет Общественное.

Почтить память погибших, в частности, пришли президент Зеленский и Первая леди, секретарь СНБО Алексей Данилов и глава ГУР Кирилл Буданов.

Последний заявил, что хорошо знал Дениса Монастырского и имел с ним дружеские отношения, поэтому это личная и огромная потеря. Тесно сотрудничал Буданов и с первым замминистра МВД Евгением Ениным.

Это личная потеря, потому что у меня были очень дружеские отношения прежде всего с Денисом Анатольевичем и другими людьми. Это огромная потеря для всего государства. Поверьте, если бы не Денис Анатольевич, все могло быть совершенно иначе не в хорошую сторону. Он – действительно герой этого государства, – заявил Буданов.

 

Секретарь СНБО Данилов рассказал, что гибель Дениса Монастырского большая потеря для государства, потому что, по его мнению, тот был одним из перспективных украинских политиков. Он был одним из первых, кто в начале войны прибыл в кабинет президента и затем многое сделал для обороны Киева и страны. По словам Данилова, он списывался с Монастырским за несколько минут до трагедии. Они обсуждали встречу на Ставке главнокомандующего, которая должна была состояться в тот день. Монастырский пообещал, что подключится в 10 часов, когда будет в Полтаве. Однако спустя несколько минут произошла трагедия.

Новости Днепра про Без него все могло быть иначе и в плохую сторону: Буданов заявил, что Монастырский был героем Украины

Новости Днепра про Без него все могло быть иначе и в плохую сторону: Буданов заявил, что Монастырский был героем Украины

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Новости Днепра про Без него все могло быть иначе и в плохую сторону: Буданов заявил, что Монастырский был героем УкраиныУкраїнська Новости Днепра про Без него все могло быть иначе и в плохую сторону: Буданов заявил, что Монастырский был героем УкраиныРусский

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