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Без 8 Марта, Шишкина и Жуковского: в Днепре дерусифицировали еще 26 улиц

Сегодня 14:39
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В Днепре продолжают дерусифицировать топонимы.

Новости Днепра про Без 8 Марта, Шишкина и Жуковского: в Днепре дерусифицировали еще 26 улиц

Так, сегодня, 22 февраля, депутаты во время сессии городского совета приняли решение о переименовании еще 26 улиц и переулков.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Избранием новых названий занимается рабочая группа специалистов, в которую входят, в частности, историки и краеведы. Дерусификацию проводят, учитывая историческое наследие города, — говорится в сообщении городского совета.

Теперь ул. 8 Марта называется ул. Роблена; ул. Василия Жуковского – ул. Левко Лукьяненко; ул. Шишкина – ул. Незамаевская; ул. Громова – ул. Дмитрия Скоробогатова.

Также на карте города теперь будут улицы Червоной Калины и Червоной Руты, ул. Чаплина Балка и ул. Соледарская и т.д.

Полный список смотрите ниже:

Новости Днепра про Без 8 Марта, Шишкина и Жуковского: в Днепре дерусифицировали еще 26 улиц

Новости Днепра про Без 8 Марта, Шишкина и Жуковского: в Днепре дерусифицировали еще 26 улиц

Следует отметить, что в проекте решения горсовета было не 26, а 27 топонимов. На сессии не утвердили переименование улицы Маршала Малиновского в Набережную Новой Армии. Пока неизвестно, почему так произошло.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине могут переименовать большой город: какой именно.

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Новости Днепра про Без 8 Марта, Шишкина и Жуковского: в Днепре дерусифицировали еще 26 улицУкраїнська Новости Днепра про Без 8 Марта, Шишкина и Жуковского: в Днепре дерусифицировали еще 26 улицРусский

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