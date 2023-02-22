Без 8 Марта, Шишкина и Жуковского: в Днепре дерусифицировали еще 26 улиц

Так, сегодня, 22 февраля, депутаты во время сессии городского совета приняли решение о переименовании еще 26 улиц и переулков.
Об этом сообщает Днепровский городской совет.
Избранием новых названий занимается рабочая группа специалистов, в которую входят, в частности, историки и краеведы. Дерусификацию проводят, учитывая историческое наследие города, — говорится в сообщении городского совета.
Теперь ул. 8 Марта называется ул. Роблена; ул. Василия Жуковского – ул. Левко Лукьяненко; ул. Шишкина – ул. Незамаевская; ул. Громова – ул. Дмитрия Скоробогатова.
Также на карте города теперь будут улицы Червоной Калины и Червоной Руты, ул. Чаплина Балка и ул. Соледарская и т.д.
Полный список смотрите ниже:
Следует отметить, что в проекте решения горсовета было не 26, а 27 топонимов. На сессии не утвердили переименование улицы Маршала Малиновского в Набережную Новой Армии. Пока неизвестно, почему так произошло.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине могут переименовать большой город: какой именно.
Читайте также:
Автор:
Житель Киева интересным образом поддержал поисковых собак в Павлограде.
Только 4 девочки и аж 18 мальчиков.
В Кривом Роге неизвестные подожгли собачьи будки, где жили бездомные…
Поздравляем Марию!
22 февраля во время 34-й очередной сессии горсовета был принят порядок выплат материальной помощи пострадавшим в результате попадания российской ракеты Х-22 в здание № 118 на улице Набережная Победы.
Сейчас в Днепре на рынке недвижимости дешевеет дорогое жилье и становится дороже то, что раньше продавалось дешево. По крайней мере, такую тенденцию можно увидеть если просмотреть объявления о продаже домов. Купить дешевый дом и при этом не потратить много средств…
Сегодня, 22 февраля, некоторые жители Днепра остались без воды.
Житель Киева интересным образом поддержал поисковых собак в Павлограде.
В днепровском метро будет ловить скоростной мобильный интернет.
Многие известные и до сих пор знаковые здания города были возведены еще в начале прошлого века. Часть из них продолжает «рассказывать» горожанам истории – свои и Днепра, а части уже не существует. В разное время формированием внешнего вида Днепра занимались…
Только 4 девочки и аж 18 мальчиков.
Такого у нас не увидишь.
В Кривом Роге неизвестные подожгли собачьи будки, где жили бездомные животные.
Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, изменились ли его прогнозы по окончании войны и когда наступит переломный момент.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!