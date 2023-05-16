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Беспредел на Голубых озерах: популярную зону отдыха обнесли забором и вырыли канал

Сегодня 17:23
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Вблизи Каменского застраивают Голубые озера.

Новости Днепра про Беспредел на Голубых озерах: популярную зону отдыха обнесли забором и вырыли канал

«Голубые озера» это народное название искусственных водоемов, образовавшихся на Елизаветинском котловане в поселке с соответствующим названием, которое находится возле Каменского. На этом месте более 50 лет добывали песок, а по окончании работ карьер заполнили водой. Таким образом и образовался пруд, который потом назвали «Голубыми озерами». Свое имя он получил потому, что вода в нем прозрачного голубого цвета. Максимальная глубина озера составляет около 20 метров.

Это достаточно популярное место отдыха для днепрян и жителей области. Туристы любят это место за чистую воду и пляж, который находится у соснового леса.

Рядом с Голубыми озерами куча турбаз, но есть место для «дикого» отдыха, куда приезжают люди с палатками и наслаждаются природой. Впрочем, на днях появилась информация, расстроившая многих жителей области.

Место «дикого» отдыха вроде бы заставили забором и начали рыть канал на котловане перед Афинами, отрезав островок для отдыха.

Видео-доказательства распространила местная жительница в ТикТок. Женщина утверждает, что на этом месте, вероятно, приступили к строительству новых домиков, в которые попасть можно будет только за деньги. Таким образом, мест для бесплатного отдыха все меньше.

Новости Днепра про Беспредел на Голубых озерах: популярную зону отдыха обнесли забором и вырыли канал

Напомним, ранее мы делали обзор цен на турбазах Голубого озера.

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Новости Днепра про Беспредел на Голубых озерах: популярную зону отдыха обнесли забором и вырыли каналУкраїнська Новости Днепра про Беспредел на Голубых озерах: популярную зону отдыха обнесли забором и вырыли каналРусский

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