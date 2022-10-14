Бесплатная установка счетчиков газа в Днепре: что нужно знать

В целях оперативного завершения сварочных работ и возобновления подачи голубого топлива газовики призывают жителей Днепра не препятствовать реализации государственной программы и своевременно обеспечивать беспрепятственный доступ в ваши домовладения.

Продолжительность выполнения работ по установке счетчиков напрямую зависит от организованности потребителей газа.

Что нужно знать

АО «Днепрогаз» продолжает устанавливать счетчики газа потребителям и информирует о том, что нужно знать потребителям об этой процедуре.

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