Бесплатная установка счетчиков газа в Днепре: что нужно знать

Продолжительность выполнения работ по установке счетчиков напрямую зависит от организованности потребителей газа.
В целях оперативного завершения сварочных работ и возобновления подачи голубого топлива газовики призывают жителей Днепра не препятствовать реализации государственной программы и своевременно обеспечивать беспрепятственный доступ в ваши домовладения.
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