Бесконечные тревоги: как прошла ночь на Днепропетровщине

К счастью, обошлось без атак. Ни в одной из громад обстрелов не зафиксировано.
Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.
Мирных выходных, – отметил он.
Пожалуйста, берегите себя и своих родных!
Победим!
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