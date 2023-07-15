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Бесконечные тревоги: как прошла ночь на Днепропетровщине

Сегодня 07:54
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Ночью было несколько воздушных тревог, к тому же разные мониторинговые каналы писали, что над областью кружат вражеские беспилотники.

Новости Днепра про Бесконечные тревоги: как прошла ночь на Днепропетровщине

К счастью, обошлось без атак. Ни в одной из громад обстрелов не зафиксировано.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Мирных выходных, – отметил он.

Пожалуйста, берегите себя и своих родных!

Победим!

Новости Днепра про Бесконечные тревоги: как прошла ночь на Днепропетровщине

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