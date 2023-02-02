Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)

Коса на Победе летом, это прежде всего неофициальный пляж, куда любят ходить все жители прилегающего жилмассива и не только. Тут много деревьев и есть большой песчаный берег, сюда приходят не только позагорать, но и порыбачить, в том числе и зимой, погулять с собакой или устроить пикник. Местные жители самоорганизуются и часто устраивают субботники на Косе, убирают мусор.
Журналисты dnepr.info нашли тут необычную спортивную площадку. У реки установлены как обычные тренажеры, которые можно увидеть во многих дворах Днепра, так и самодельные.
Тут есть боксерская груша, стол для тенниса, волейбольная площадка, самодельные штанги.
Есть также самодельные турники.
Установлены беседки.
Также есть самодельная раздевалка для любителей купаться в воде. Место для купания тут тоже обустроено.
Судя по всему, для любителей йоги на пляже есть свой уголок.
Рядом со спортивной площадкой есть детский «уголок».
Для малышей оборудованы шалаши.
Есть беседки с игрушками.
Все это находится рядом с обычными горками и качелями
Для птиц оборудованы скворечники, которые по всей видимости «охраняют» мягкие игрушки.
Установлены «олимпийские» кольца для игры с мячом.
Попадаются совсем необычные экспонаты.
Например, такой аналог мотоцикла.
И весьма необычные скульптуры.
Многим людям такое обустройство пляжа пришлось по вкусу. Место это людное, тут часто можно встретить любителей позаниматься на тренажерах.
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