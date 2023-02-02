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  • Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)

Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)

Сегодня 14:30
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В Днепре на Косе на Победе журналисты dnepr.info нашли необычные спортивную и детскую площадки.

Новости Днепра про Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)

Коса на Победе летом, это прежде всего неофициальный пляж, куда любят ходить все жители прилегающего жилмассива и не только. Тут много деревьев и есть большой песчаный берег, сюда приходят не только позагорать, но и порыбачить, в том числе и зимой, погулять с собакой или устроить пикник. Местные жители самоорганизуются и часто устраивают субботники на Косе, убирают мусор.

Журналисты dnepr.info нашли тут необычную спортивную площадку. У реки установлены как обычные тренажеры, которые можно увидеть во многих дворах Днепра, так и самодельные.

Новости Днепра про Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)

Тут есть боксерская груша, стол для тенниса, волейбольная площадка, самодельные штанги.

Новости Днепра про Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)

Есть также самодельные турники.

Новости Днепра про Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)

Установлены беседки.

Новости Днепра про Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)

Также есть самодельная раздевалка для любителей купаться в воде. Место для купания тут тоже обустроено.

Новости Днепра про Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)

Судя по всему, для любителей йоги на пляже есть свой уголок.

Новости Днепра про Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)

Рядом со спортивной площадкой есть детский «уголок».

Новости Днепра про Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)

Для малышей оборудованы шалаши.

Новости Днепра про Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)

Есть беседки с игрушками.

Новости Днепра про Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)

Все это находится рядом с обычными горками и качелями

Новости Днепра про Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)

Для птиц оборудованы скворечники, которые по всей видимости «охраняют» мягкие игрушки.

Новости Днепра про Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)

Установлены «олимпийские» кольца для игры с мячом.

Новости Днепра про Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)

Попадаются совсем необычные экспонаты.

Новости Днепра про Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)

Например, такой аналог мотоцикла.

Новости Днепра про Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)

И весьма необычные скульптуры.

Новости Днепра про Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)

Многим людям такое обустройство пляжа пришлось по вкусу. Место это людное, тут часто можно встретить любителей позаниматься на тренажерах.

Новости Днепра про Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)Українська Новости Днепра про Беседки, самодельные штанги и турники: в Днепре у реки есть необычный спортивный городок (ФОТО)Русский

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