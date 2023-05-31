Беседка с гигантским колесом: в сети показали необычный колодец в Екатеринославской губернии 100 лет назад (ФОТО)

В Екатеринославской губернии жители испытывали трудности с добычей воды – водопроводы не были распространенным явлением. Многие копали в своих дворах «скважины», в некоторых городах на центральных улицах были обустроены огромные колодцы для общего пользования. Чтобы добыть в них воду требовались усилия не одного человека.

В Екатеринославе долгое время не работал водопровод, несмотря на то, что находился населенный пункт на берегу реки. Первый водопровод в городе – центре губернии появился только к 1869 году, но на качество воды различные песочные фильтры не повлияли. Вода была все так же плохого качества, но только теперь за нее нужно было платить. К тому же работал он неисправно, жители постоянно жаловались городской власти на водопровод. Проложен он был от Соборной горы до Озерной площади. К 1904 году был разработан новый проект водопровода, где место водоподъемных сооружений определялось за Новыми Кайдаками.

Аналогичная ситуация была и в других населенных пунктах Екатеринославской губернии. Для обустройства в них водопроводов не было денег и часто возможностей. Чтобы добыть чистую воду люди обустраивали во дворах колодцы. В некоторых городах на центральных улицах обустроивали огромные колодцы, где взять несколько ведер воды в любое время себе мог каждый житель. Чтобы на качество воды не повлияли осадки – над ними сооружались огромные крыши. Самостоятельно справиться с большим колесом для подъема воды было сложно, поэтому за водой жители ходили группами.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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