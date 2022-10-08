Бермудский треугольник: клиенты Укрпочты массово жалуются на отделение в Днепре

Клиенты Укрпочты жалуются на сортировочный центр в Днепре. Под публикациями предприятия в Фейсбуке десятки жалоб на задержку посылок. И почему-то отправления на долгое время теряются именно в Днепре. Пользователи даже иронизируют, называя днепровские отделения Укрпочты Бермудским треугольником.
Некоторые клиенты жалуются, что заграничные посылки скорее доходят в Украину, чем потом в нужный город в пределах нашего государства.
К примеру, Евгения Шпилевая рассказывает, что ее отправление прибыло в Днепр еще 21 сентября, но уже 7 октября и посылка до сих пор не дошла.
Интересно, что под сообщениями чаще всего жалуются именно на сортировочный центр в Днепре. Есть жалобы на другие отделения, но основная масса посвящена именно днепровскому. Представители Укрпочты уверяют клиентов, что посылки в обработке, но не называют точных дат, когда отправка наконец-то поступит в пункт назначения.
Следует отметить, что представители Укрпочты отвечают на каждое обращение и признают, что с сортировочным центром в Днепре есть проблемы. По их словам, такие задержки происходят из-за большого объема отправлений и недостаточного количества сотрудников.
В Укрпочте отмечают, что выводят людей в дополнительные смены, но работники все равно не успевают обработать все отправки. Когда проблему решат – неизвестно. Единственное, что предлагают представители предприятия – сорри бонусы для пострадавших от задержки.
Если вам нужно немедленно быстро получить отправку, то лучше выберите другой способ доставки.
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