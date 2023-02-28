Берегите себя: в Днепре за неделю более 3 тысяч человек заболели ОРВИ

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.
Так, из 3 135 заболевших 917 — дети, госпитализированы 206 человек. Также за прошлую неделю было подтверждено 2 случая гриппа.
Болеют в Днепре и коронавирусом. 26 февраля в городе обнаружили 22 случая заболевания инфекцией, столько же людей за минувшие сутки выздоровели. На стационарном лечении от данного заболевания находятся 52 человека.
За прошедшие сутки в Днепре в центрах вакцинации было сделано 14 прививок от COVID-19. По состоянию на 27.02.23 в городе сделано 1 114 076 прививок.
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