Берегите себя: какова ситуация с коронавирусом в Днепре на вечер 10 января

В Днепре за сутки с 9 на 10 января прививки от коронавируса получили 177 человек.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения населения Днепровского городского совета.

Все прививки от коронавируса жители Днепра получили в специальных центрах вакцинации, действующих на территории города. В общей сложности по состоянию на 10 января в Днепре медики успели сделать 1102752 прививки от коронавируса.

По данным Департамента здравоохранения в Днепре за сутки зафиксировали 19 новых случаев коронавируса. За аналогичный период времени от этого недуга успели выздороветь 23 пациента. Кроме того, известно, что в стационарах города продолжают лечение 43 человека.

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