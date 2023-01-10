Берегите себя: какова ситуация с коронавирусом в Днепре на вечер 10 января

Об этом сообщает Департамент здравоохранения населения Днепровского городского совета.
Все прививки от коронавируса жители Днепра получили в специальных центрах вакцинации, действующих на территории города. В общей сложности по состоянию на 10 января в Днепре медики успели сделать 1102752 прививки от коронавируса.
По данным Департамента здравоохранения в Днепре за сутки зафиксировали 19 новых случаев коронавируса. За аналогичный период времени от этого недуга успели выздороветь 23 пациента. Кроме того, известно, что в стационарах города продолжают лечение 43 человека.
Читайте также:
Автор:
Жительница Днепра нашла возле реки неподалеку от своего дома больного…
В оккупированном Бердянске (Запорожская область) больницы переполнены ранеными российскими военными.
В Днепре вечером 10 января из-за экстренных отключений света жители…
Французская компания стала спонсором террористической войны РФ. НАЗК призывает ввести…
Жительница Днепра нашла возле реки неподалеку от своего дома больного лебедя. Птица не смогла улететь на зимовку со своей стаей из-за травмы шеи.
В оккупированном Бердянске (Запорожская область) больницы переполнены ранеными российскими военными.
В Днепре вечером 10 января из-за экстренных отключений света жители домов на части улиц остаются без воды и отопления.
Французская компания стала спонсором террористической войны РФ. НАЗК призывает ввести санкции против производителя замороженных и консервированных овощей Bonduelle.
В Польше возник острый дефицит работников. Названы специалисты, которых не хватает больше всего. В их числе дальнобойщики, водители грузовиков, психологи и психотерапевты, медсестры и акушерки. Нехватка кадров зафиксирована в большинстве регионов страны.
С начала этого года начислением и оплатой больничных занимается Пенсионный фонд Украины. Подать документы на получение средств можно в электронном и бумажном виде, а выплаты от него начнут поступать уже на третий день после заявления работодателя.
Полицейские установили, от чего погибли мальчики из Кривого Рога, которых нашли мертвыми в карьере Кривого Рога.
Светлая память!
Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дорогих породистых собак на продажу в Днепре. Почти все они – дети титулованных родителей, имеют документы, чипы, а в будущем могут не только радовать хозяина, но и участвовать в выставках.
Украинский паспорт занял 36-е место в рейтинге Henley Passport.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!