«Берегите детей и собак»: в Днепре по всей Набережной Победы неизвестные разбросали яд для крыс

На ж/м Победа, а именно с начала косы и до McDonald’s кто-то рассыпал крысиный яд. Опасные свертки теперь валяются вдоль всей зеленой зоны. Больше всего их у дома 118.
Как рассказал местный житель Андрей, владельцы собак вчера все утро собирали рассыпанный яд. Мужчина отмечает, что пакетики с убийственным веществом имеют ярко-розовый цвет, поэтому могут заинтересовать не только животных, но и маленьких детей.
Днепрянин призывает соседей быть внимательными и беречь своих любимцев.
Читайте также:
Автор:
Жителям Днепра в 2024 году ко Дню независимости выплатят денежную…
Возле дома в Днепре, в который 28 июня попала ракета,…
Купить дом в Днепре можно дешевле, чем квартиру аналогичного метража…
В Днепре будут судить должностных лиц и троих предпринимателей за…
В Новомосковске на Днепропетровщине разоблачили подпольный завод, который производил этиловый спирт.
В Днепре возросло число погибших из-за ракетной атаки 3 июля.
В пятницу, 5 июля, в Днепре и области будут выключать свет все сутки.
Число пострадавших из-за атаки на Днепр возросло.
Жители Днепропетровщины заметили кусючих водных скорпионов.
Жителям Днепра в 2024 году ко Дню независимости выплатят денежную помощь от 450 до 3,1 тыс грн. Правда, ожидать ее стоит не всем, а лишь некоторым категориям лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.
НБУ все же планирует установить лимиты на количество банковских переводов между картами.
Возле дома в Днепре, в который 28 июня попала ракета, продолжается разбор завалов.
Горючее может подорожать уже с 1 сентября.
Купить дом в Днепре можно дешевле, чем квартиру аналогичного метража в том же районе – все зависит от состояния строения, времени его постройки, и того, как бывшие владельцы ухаживали за недвижимостью. В частном доме есть немало преимуществ, например, у владельца…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!