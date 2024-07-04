«Берегите детей и собак»: в Днепре по всей Набережной Победы неизвестные разбросали яд для крыс

В Днепре на одном из жилых массивов неизвестные повсюду рассыпали крысиный яд.

На ж/м Победа, а именно с начала косы и до McDonald’s кто-то рассыпал крысиный яд. Опасные свертки теперь валяются вдоль всей зеленой зоны. Больше всего их у дома 118.

Как рассказал местный житель Андрей, владельцы собак вчера все утро собирали рассыпанный яд. Мужчина отмечает, что пакетики с убийственным веществом имеют ярко-розовый цвет, поэтому могут заинтересовать не только животных, но и маленьких детей.

Днепрянин призывает соседей быть внимательными и беречь своих любимцев.

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