Белые мухи и снежный ковер: как выглядит зимний Днепр (ФОТО)

До конца зимы осталось чуть больше недели.
Синоптики прогнозируют, что март будет теплым, но с осадками – снегом и дождем. Поэтому, пока есть возможность, нужно любоваться зимними пейзажами города.
Фото @yegromov опубликовали на ФБ-странице «Днепр».
Все дороги и тротуары покрыты белым ковром.
А в воздухе летают белые мухи.
Лед очень хрупкий, поэтому лучше не ходить туда.
Даже «серые» дома смотрятся приветливее.
Надеемся, что вместе с весной придет Победа!
Слава Украине!
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