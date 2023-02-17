Белые мухи и снежный ковер: как выглядит зимний Днепр (ФОТО)

Лед очень хрупкий, поэтому лучше не ходить туда.

Синоптики прогнозируют, что март будет теплым, но с осадками – снегом и дождем. Поэтому, пока есть возможность, нужно любоваться зимними пейзажами города.

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