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Белоснежное чудо: в Кирилловке замерзло Азовское море (Фото)

Сегодня 10:00
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В популярном курортном поселке Кирилловка замерзло Азовское море. С начала полномасштабного вторжения поселок находится под контролем оккупантов, поэтому вестей оттуда очень мало. Но местные жители все-таки нашли возможность и выложили несколько снимков белоснежной стихии в соцсетях.

Новости Днепра про Белоснежное чудо: в Кирилловке замерзло Азовское море (Фото)

Конечно, замерзшее море не несет никакой угрозы для местного населения. Да и оккупанты, к сожалению, пешком по нему в россию не пойдут. Но подобная красота наблюдается на Азове не часто. Ведь соленая вода замерзает при гораздо более низких температурах, чем пресная. Люди тешат себя надеждой, что благодаря тому, что море замерзло, в следующем году будет меньше медуз.

Но и это тоже, к сожалению, миф. Как показывает практика прошлых лет. Действительно, медузы — жители теплых морей, поэтому в начале лета их, и правда, будет меньше. Но уже к середине лета, а может, и раньше, все определяется погодой, температурой воды, преобладанием черноморских течений. Поэтому численность медуз увеличивается. Основная масса их приплывает уже в апреле-мае из Черного моря, потом быстро растет и размножается в теплой, богатой органикой и кормом азовской воде.

Новости Днепра про Белоснежное чудо: в Кирилловке замерзло Азовское море (Фото)

Новости Днепра про Белоснежное чудо: в Кирилловке замерзло Азовское море (Фото)

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Новости Днепра про Белоснежное чудо: в Кирилловке замерзло Азовское море (Фото)Українська Новости Днепра про Белоснежное чудо: в Кирилловке замерзло Азовское море (Фото)Русский

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