Беби-бум: за январь в Днепре родились 223 девочки и 252 мальчика

В полной темноте, под звуки обстрелов, но новая жизнь продолжает появляться на свет в роддомах Днепра.

Только за январь в Днепре родились 475 малышей: 223 девочки и 252 мальчика.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

96 младенцев родили в нашем городе в январе женщины-переселенки.

Отмечается, что за прошедшие сутки на свет появилось 17 младенцев: 6 девочек и 11 мальчиков.

И это еще раз доказывает, что украинцев не сломать. Что, несмотря на горе, которое принесли оккупанты, мы выстоим и победим!

Слава Украине!

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