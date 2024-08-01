Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • «Батя приехал пострелять»: олимпиец из Турции завоевал не только серебряную медаль, но и внимание в сети

«Батя приехал пострелять»: олимпиец из Турции завоевал не только серебряную медаль, но и внимание в сети

Сегодня 17:55
просмотров

Турецкий олимпийский стрелок покорил тысячи людей своим непринужденным поведением во время соревнования в Париже.

Новости Днепра про

Турецкий спортсмен в категории стрельбы покорил Интернет. 51-летний Юсуф Дикеч, в отличие от других участников, соревновался без специальных очков или наушников, а в результате получил для Турции серебряную медаль.

В частности, активно обсуждали подход турецкого стрелка к соревнованиям в социальной сети Х (Twitter).

Некоторые пользователи комментировали:

«51-летний Юсуф Дикеч приехал в Париж без спецочков, наушников, любого другого оборудования, вышел в мятой футболке, в которой спал, пострелял с одной рукой в ​​кармане, с обоими открытыми глазами… и забрал серебро» .

Пользователи шутят, что Юсуф, больше напоминавший чьего-то отца на отдыхе, выступил лучше, чем спортсмены, которые были в полной экипировке.

«… тип с вайбом бати в отпуске принес Турции серебряную медаль, в то время как другие косплеили робокопа», – комментируют в Х (бывший Twitter).

Новости Днепра про

В сети также шутят, что Турция в этом году решила отправить на Олимпиаду профессионального киллера.

На самом деле Юсуф Дикеч опытный спортсмен, соревнующийся в стрельбе из пистолета. Он является отставным унтер-офицером турецкой жандармерии и членом спортивного клуба Jandarma Gücü.

Он несколько раз становился чемпионом Турции и является национальным рекордсменом в разных категориях стрельбы из пистолета. В 2006 году Юсуф Дикеч установил новый мировой рекорд по стрельбе из пневматического пистолета на 25 метров. Также выиграл бронзовую медаль в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров в финале состоявшегося в Таиланде финала Кубка мира ISSF 2012 года.

51-летний Юсуф стал героем ряда мемов:

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Сестры-теннисистки Киченок из Днепра завершили выступление на Олимпиаде-2024: с каким результатом
    Новости Днепра
    Сегодня 20:45
    Сестры-теннисистки Киченок из Днепра завершили выступление на Олимпиаде-2024: с каким результатом

    Украинки проиграли поединок по итогам продолжительного матча.

    Еще одна спортсменка из Днепропетровщины прошла в четверть финала Олимпиады-2024
    Новости Днепра
    Сегодня 12:49
    Еще одна спортсменка из Днепропетровщины прошла в четверть финала Олимпиады-2024

    Дзюдоистка Елизавета Литвиненко из Днепропетровщины прошла в 1/4 финала Олимпийских…

    Кто из спортсменов с Днепра будет участвовать в Олимпиаде-2024: скалолазка, теннисистки, пловец
    Новости Днепра
    11.07.2024 15:29
    Кто из спортсменов с Днепра будет участвовать в Олимпиаде-2024: скалолазка, теннисистки, пловец

    26 июля стартуют XXXIII Летние Олимпийские игры во Франции. Олимпиада-2024…

    15-летняя пловчиха из Днепропетровщины будет нести Олимпийский огонь во Франции
    Новости Днепра
    14.05.2024 18:06
    15-летняя пловчиха из Днепропетровщины будет нести Олимпийский огонь во Франции

    Спортсменка из Каменского в Днепропетровской области Татьяна Афанасьева примет участие…

    Последние новости

    Травмирован ребенок, а другого пассажира зажало в салоне авто: жуткое ДТП на Днепропетровщине
    Травмирован ребенок, а другого пассажира зажало в салоне авто: жуткое ДТП на Днепропетровщине

    На Днепропетровщине в жутком ДТП травмировалось несколько детей.

    Сегодня 21:57
    просмотров
    Чудом спаслись: в Днепре на ж/м Сокол в подвале замуровали котят
    Чудом спаслись: в Днепре на ж/м Сокол в подвале замуровали котят

    Теперь для них ищут новую семью.

    Сегодня 21:27
    просмотров
    Сестры-теннисистки Киченок из Днепра завершили выступление на Олимпиаде-2024: с каким результатом
    Сестры-теннисистки Киченок из Днепра завершили выступление на Олимпиаде-2024: с каким результатом

    Украинки проиграли поединок по итогам продолжительного матча.

    Сегодня 20:45
    просмотров
    В Днепре в почти 30 школах города сменятся директора
    В Днепре в почти 30 школах города сменятся директора

    Директоров будут выбирать на конкурсной основе.

    Сегодня 20:03
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области разоблачили масштабный наркобизнес: детали от ДБР
    В Днепропетровской области разоблачили масштабный наркобизнес: детали от ДБР

    В Днепропетровской области разоблачили масштабный наркобизнес.

    Сегодня 19:28
    просмотров
    На Днепропетровщине 19-летний юноша два дня жил на деньги с украденной карты
    На Днепропетровщине 19-летний юноша два дня жил на деньги с украденной карты

    В течение двух дней молодой человек оплачивал чужой карточкой, которую нашел на улице, свои покупки.

    Сегодня 18:44
    просмотров
    Что раньше было на месте популярного SPA -комплекса в Днепре: делали свечи и сапоги
    Что раньше было на месте популярного SPA -комплекса в Днепре: делали свечи и сапоги

    Проезжая по Соборной площади каждый житель Днепра видит современное здание SPA-комплекса. Но построили его относительно недавно  - около 20 лет назад.

    Сегодня 17:23
    3
    просмотров
    ВПЛ в Днепре будут селить в научно-исследовательском институте судебных экспертиз
    ВПЛ в Днепре будут селить в научно-исследовательском институте судебных экспертиз

    В Днепропетровской области нашли новое место для проживания переселенцев.

    Сегодня 17:08
    2
    просмотров
    В Днепре на железнодорожной станции поселились десятки аистов (ВИДЕО)
    В Днепре на железнодорожной станции поселились десятки аистов (ВИДЕО)

    В Днепре заметили большую стаю аистов.

    Сегодня 16:13
    1
    просмотров
    Переселенцы на Днепропетровщине могут получить 2,6 тысячи долларов: какие условия
    Переселенцы на Днепропетровщине могут получить 2,6 тысячи долларов: какие условия

    Переселенцы, которые эвакуировались на Днепропетровщину, могут получить 2,6 тысячи долларов.

    Сегодня 15:48
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх