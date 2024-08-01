«Батя приехал пострелять»: олимпиец из Турции завоевал не только серебряную медаль, но и внимание в сети

Турецкий олимпийский стрелок покорил тысячи людей своим непринужденным поведением во время соревнования в Париже.

Турецкий спортсмен в категории стрельбы покорил Интернет. 51-летний Юсуф Дикеч, в отличие от других участников, соревновался без специальных очков или наушников, а в результате получил для Турции серебряную медаль.

В частности, активно обсуждали подход турецкого стрелка к соревнованиям в социальной сети Х (Twitter).

Некоторые пользователи комментировали:

«51-летний Юсуф Дикеч приехал в Париж без спецочков, наушников, любого другого оборудования, вышел в мятой футболке, в которой спал, пострелял с одной рукой в ​​кармане, с обоими открытыми глазами… и забрал серебро» .

Пользователи шутят, что Юсуф, больше напоминавший чьего-то отца на отдыхе, выступил лучше, чем спортсмены, которые были в полной экипировке.

«… тип с вайбом бати в отпуске принес Турции серебряную медаль, в то время как другие косплеили робокопа», – комментируют в Х (бывший Twitter).

В сети также шутят, что Турция в этом году решила отправить на Олимпиаду профессионального киллера.

На самом деле Юсуф Дикеч опытный спортсмен, соревнующийся в стрельбе из пистолета. Он является отставным унтер-офицером турецкой жандармерии и членом спортивного клуба Jandarma Gücü.

Он несколько раз становился чемпионом Турции и является национальным рекордсменом в разных категориях стрельбы из пистолета. В 2006 году Юсуф Дикеч установил новый мировой рекорд по стрельбе из пневматического пистолета на 25 метров. Также выиграл бронзовую медаль в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров в финале состоявшегося в Таиланде финала Кубка мира ISSF 2012 года.

51-летний Юсуф стал героем ряда мемов:

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