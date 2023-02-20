Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Байден приехал в Киев: что известно

Сегодня 11:54
просмотров

Джо Байден был замечен в Киеве.

Новости Днепра про Байден приехал в Киев: что известно

С самого утра в Киеве происходило что-то странное, центр города застрял в пробках, а в сети начали распространяться слухи о приезде президента США Джо Байдена в Киев. Позже стало известно, что в столицу приехала Израильская парламентская делегация, однако иностранные чиновники прибыли на поезде, так что загадка с перекрытием центра Киева осталась неразгаданной.

По состоянию на данный момент, подтверждения о приезде Байдена от власти нет, но журналисты «Украинской правды» опубликовали фото, где человек похож на президента США идет рядом с Владимиром Зеленским. Ждем более официальной информации.

Сообщается, что Джо Байден почтил память погибших защитников в Михайловском соборе. Делал он это под звуки сирен.

upd: Владимир Зеленский опубликовал свое фото с Джо Байденом.

Джозеф Байден, поздравляю в Киеве! Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев, — написал Зеленский.

Новости Днепра про Байден приехал в Киев: что известно

Читайте также:

Новости Днепра про Байден приехал в Киев: что известноУкраїнська Новости Днепра про Байден приехал в Киев: что известноРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Без света, телефонов и сна: The Times о жизни в бункере Зеленского весной 2022 года
    Новости Украины
    Вчера 15:42
    Без света, телефонов и сна: The Times о жизни в бункере Зеленского весной 2022 года

    Журналисты The Times побывали в бункере, где весной жил Владимир…

    В США россиянка отравила украинку чизкейком и хотела украсть ее личность
    Новости Украины
    11.02.2023 12:29
    В США россиянка отравила украинку чизкейком и хотела украсть ее личность

    Россиянка пыталась убить похожую на себя девушку из Украины, чтобы…

    Вопрос решен: Ермак анонсировал хорошие новости об истребителях и дальнобойном оружии
    Новости Украины
    09.02.2023 15:20
    Вопрос решен: Ермак анонсировал хорошие новости об истребителях и дальнобойном оружии

    Андрей Ермак намекнул, что боевые самолеты Украине все-таки дадут.

    Мечты об актерстве и крестная из «Квартала»: 10 неизвестных фактов о Первой леди Украины
    Новости Украины
    06.02.2023 12:35
    Мечты об актерстве и крестная из «Квартала»: 10 неизвестных фактов о Первой леди Украины

    Сегодня Первая леди Украины Елена Зеленская отмечает юбилей. По такому…

    Последние новости

    Будет ли у днепрян дополнительный выходной на 8 марта
    Будет ли у днепрян дополнительный выходной на 8 марта

    8 марта 2023 года выпадает на среду. Этот день должен быть выходным.

    Сегодня 11:44
    1
    просмотров
    Взрывчатка в Днепре в АТБ: что говорят в полиции
    Взрывчатка в Днепре в АТБ: что говорят в полиции

    В Днепре 19 февраля в супермаркете АТБ по улице Марии Лисиченко в камере хранения заметили подозрительную сумку.

    Сегодня 10:59
    0
    просмотров
    Вблизи Днепра вспыхнуло здание в садоводческом обществе (ФОТО)
    Вблизи Днепра вспыхнуло здание в садоводческом обществе (ФОТО)

    Под Днепром произошел пожар.

    Сегодня 10:55
    просмотров
    В АТБ в Днепре в камере хранения оставили сумку с самодельной взрывчаткой и патронами
    В АТБ в Днепре в камере хранения оставили сумку с самодельной взрывчаткой и патронами

    В Днепре в супермаркете оставили самодельную взрывчатку.

    Сегодня 10:19
    просмотров
    Важно: будут ли сегодня в Днепре выключать свет
    Важно: будут ли сегодня в Днепре выключать свет

    В понедельник, 20 февраля, в Днепре и области не будут выключать свет.

    Сегодня 10:15
    0
    просмотров
    Спортсмен с Днепропетровщины стал чемпионом Украины по гребле
    Спортсмен с Днепропетровщины стал чемпионом Украины по гребле

    От всего сердца поздравляем с заслуженной победой!

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Украинские защитники за сутки уничтожили самолет и более 800 окупантов
    Украинские защитники за сутки уничтожили самолет и более 800 окупантов

    Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще более 800 окупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 143680 своих военных.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Днепропетровской области разыскивают 12-летнего Эдуарда Зимовца
    В Днепропетровской области разыскивают 12-летнего Эдуарда Зимовца

    19 февраля в полицию обратилась мать 12-летнего Эдуарда Зимовца и сообщила, что ее сын исчез. Два дня назад мальчик ушел из дома в поселке городского типа Илларионово Синельниковского района и не вернулся. Где он может находиться сейчас, неизвестно.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    У Днепра есть достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребности.
    У Днепра есть достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребности.

    Укрэнерго не прогнозирует дефицит мощности и в ближайшие дни. В настоящее время есть возможность покрыть потребление существующим производством электроэнергии нашими электростанциями.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт Днепра 20 февраля
    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт Днепра 20 февраля

    В понедельник, 20 февраля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию.

    Сегодня 08:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх