Байден приехал в Киев: что известно

Джо Байден был замечен в Киеве.

С самого утра в Киеве происходило что-то странное, центр города застрял в пробках, а в сети начали распространяться слухи о приезде президента США Джо Байдена в Киев. Позже стало известно, что в столицу приехала Израильская парламентская делегация, однако иностранные чиновники прибыли на поезде, так что загадка с перекрытием центра Киева осталась неразгаданной.

По состоянию на данный момент, подтверждения о приезде Байдена от власти нет, но журналисты «Украинской правды» опубликовали фото, где человек похож на президента США идет рядом с Владимиром Зеленским. Ждем более официальной информации.

Сообщается, что Джо Байден почтил память погибших защитников в Михайловском соборе. Делал он это под звуки сирен.

upd: Владимир Зеленский опубликовал свое фото с Джо Байденом.

Джозеф Байден, поздравляю в Киеве! Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев, — написал Зеленский.

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