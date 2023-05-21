Бахмут — це Україна: Зеленський не підтвердив, що росіяни окупували містоАвточернетка

Так, во время встречи в рамках саммита G7 у Зеленского поинтересовались о ситуации в Бахмуте.
В СМИ распространили такую прямую речь гаранта: «Думаю, что не контролирует (Украина — ред.). Сегодня Бахмут только в наших сердцах».
Однако пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заверил, что возникла путаница и Зеленский отвечал в тот момент на другой вопрос.
Вопрос относительно Бахмута звучал так:
— Россияне заявили, что взяли Бахмут.
— Я думаю, нет.
«Таким образом, президент отрицал взятие Бахмута», — прокомментировал Никифоров.
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