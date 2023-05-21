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  • Бахмут — це Україна: Зеленський не підтвердив, що росіяни окупували містоАвточернетка

Бахмут — це Україна: Зеленський не підтвердив, що росіяни окупували містоАвточернетка

Сегодня 10:56
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В сети и СМИ распространили информацию, что президент Украины Владимир Зеленский якобы заявил на G7 о потере Бахмута. Эту информацию опровергли.

Новости Днепра про Бахмут — це Україна: Зеленський не підтвердив, що росіяни окупували містоАвточернетка

Так, во время встречи в рамках саммита G7 у Зеленского поинтересовались о ситуации в Бахмуте.

В СМИ распространили такую прямую речь гаранта: «Думаю, что не контролирует (Украина — ред.). Сегодня Бахмут только в наших сердцах».

Новости Днепра про Бахмут — це Україна: Зеленський не підтвердив, що росіяни окупували містоАвточернетка

Однако пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заверил, что возникла путаница и Зеленский отвечал в тот момент на другой вопрос.

Вопрос относительно Бахмута звучал так:

— Россияне заявили, что взяли Бахмут.

— Я думаю, нет.

«Таким образом, президент отрицал взятие Бахмута», — прокомментировал Никифоров.

Новости Днепра про Бахмут — це Україна: Зеленський не підтвердив, що росіяни окупували містоАвточернетка

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Новости Днепра про Бахмут — це Україна: Зеленський не підтвердив, що росіяни окупували містоАвточернеткаУкраїнська Новости Днепра про Бахмут — це Україна: Зеленський не підтвердив, що росіяни окупували містоАвточернеткаРусский

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