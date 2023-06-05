Бабушка, которая воспитывает внучку сама, в больнице: ракета разрушила дом маленькой девочки из Подгороднего

Об этом в Facebook рассказала знакомая семьи Анастасия Неверная.
Как рассказала Анастасия, нужна помощь одной из семей, пострадавших в результате удара по Подгородному 3 июня.
Дочь Анастасии ходит в одну танцевальную группу девочкой Анной, которая была в эпицентре взрыва, поэтому она хорошо знает эту семью. Бабушка Галина самостоятельно воспитывает внучку. Вместе с Аней они жили в одной из двухэтажек, которые в субботу разрушила российская ракета. По словам Анастасии, в тот вечер они готовились к занятию по акробатике.
Впрочем, планам не суждено было сбыться, потому что за считанные минуты мощный взрыв разнес их дом. Сейчас бабушка Галя в больнице с осколочными ранениями, а внучка чудом уцелела, однако сильно испугана. Галина никогда не просила помощи и заботилась об Ане самостоятельно, но пока семье нужна помощь, ведь их жилье разрушено до основания.
Узнать, как помочь семье можно ТУТ.
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