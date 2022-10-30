Бабье лето — все: на Днепр сунут первые морозы

В последние дни в Днепре сохранялась теплая погода. В город пришло настоящее бабье лето, но тепло с нами надолго не задержится, а ноябрь будет по-настоящему предзимним месяцем.
Синоптики обещают первые морозы в Днепре уже во вторник ночью. По прогнозам температура воздуха опустится до минус 1, а днем прогреется лишь до +8. Поэтому достаем теплые курточки и одеяла, бабье лето от нас ушло.
Правда, в среду несколько потеплеет, но комфортных +15 мы уже, скорее всего, не увидим.
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Яна Юхименко
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