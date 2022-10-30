Баба Яга, которая водит хоровод и летящие привидения над головой: как выглядят парки Днепра перед Хэллоувином (ФОТО)

В Днепре украсили парки к Хэллоуину.

В мире Хэллоуин отмечают в ночь на 31 октября. В этот вечер в США и Канаде дети отправляются в охоту за конфетами, а взрослые любят устраивать тематические вечеринки.

В Украине тоже любят в этот день устроить что-нибудь веселое. В этом году празднуют Хэллоуин довольно скромно, но люди не отказывают себе в том, чтобы немного украсить свое жилье.

Вот и в парках Днепра приготовились к самой страшной ночи года.

В Молодежном парке «Новокодакский» над головами посетителей летают милые привидения, а вокруг звезды в парке «Зеленый Гай» водит хоровод Баба Яга на метле. Не обошлось и без символа Хэллоуина – тыквы. Ими украсили тематические зоны.

Ранее мы рассказывали о шокирующем случае в Южной Корее, когда во время празднования Хэллоуина погиб 151 человек.

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