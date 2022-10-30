Баба Яга, которая водит хоровод и летящие привидения над головой: как выглядят парки Днепра перед Хэллоувином (ФОТО)

В мире Хэллоуин отмечают в ночь на 31 октября. В этот вечер в США и Канаде дети отправляются в охоту за конфетами, а взрослые любят устраивать тематические вечеринки.
В Украине тоже любят в этот день устроить что-нибудь веселое. В этом году празднуют Хэллоуин довольно скромно, но люди не отказывают себе в том, чтобы немного украсить свое жилье.
Вот и в парках Днепра приготовились к самой страшной ночи года.
В Молодежном парке «Новокодакский» над головами посетителей летают милые привидения, а вокруг звезды в парке «Зеленый Гай» водит хоровод Баба Яга на метле. Не обошлось и без символа Хэллоуина – тыквы. Ими украсили тематические зоны.
Ранее мы рассказывали о шокирующем случае в Южной Корее, когда во время празднования Хэллоуина погиб 151 человек.
Читайте также:
Яна Юхименко
Автор:
В Днепре 15 трамвай будет заканчивать работу раньше.
В Днепре в заброшенном здании загорелся мусор. Во время ликвидации…
Девушка, которая училась в ДНУ имени Гончара на факультете журналистики,…
Никопольщину снова терроризировали обстрелами.
В Днепре 15 трамвай будет заканчивать работу раньше.
Украинские военные продолжают контрнаступление на юге Украины. Военный эксперт оценил возможность нового наступления на Кривой Рог.
Во время оккупации Харьковской области россияне уничтожили уникальный радиотелескоп.
Вооруженные силы Украины ликвидировали почти тысячу россиян, пришедших убивать украинцев.
Из-за давки в столице Южной Кореи Сеули погиб 151 человек.
В Днепре в заброшенном здании загорелся мусор. Во время ликвидации возгорания нашли обгоревшее тело
В результате утреннего обстрела пострадала местная жительница.
Девушка, которая училась в ДНУ имени Гончара на факультете журналистики, теперь в родном Мариуполе помогает оккупантам
Никопольщину снова терроризировали обстрелами.
Захватите с собой зонт!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!