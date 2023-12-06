Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Автомобили превратились в лодки: в Днепре неподалеку от ДЗМО образовалось «море»

Автомобили превратились в лодки: в Днепре неподалеку от ДЗМО образовалось «море»

Сегодня 15:00
просмотров

Но есть нюанс – в нем не поплаваешь.

Новости Днепра про Автомобили превратились в лодки: в Днепре неподалеку от ДЗМО образовалось

В Днепре на улице Деревлянской образовалось небольшое «море».

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

Как выяснилось, причина – прорыв трубы неподалеку.

Легковые авто с трудом передвигаются по улице, поэтому лучше пока выбрать другой маршрут.

На месте уже работают коммунальные службы – ликвидировать аварию должны в ближайшее время!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возникли проблемы с водой, в частности, из-за этого прорыва.

Читайте также:

Новости Днепра про Автомобили превратились в лодки: в Днепре неподалеку от ДЗМО образовалось Українська Новости Днепра про Автомобили превратились в лодки: в Днепре неподалеку от ДЗМО образовалось Русский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Для украинцев изменятся правила выхода на пенсию: сколько теперь нужно будет работать
Новости Днепра
Сегодня 14:54
Для украинцев изменятся правила выхода на пенсию: сколько теперь нужно будет работать

С 2024 года для работающих жителей Днепра и всех украинцев…

Раньше в центре Днепра стоял огромный слон: в сети опубликовали редкое фото
Новости Днепра
Сегодня 14:18
Раньше в центре Днепра стоял огромный слон: в сети опубликовали редкое фото

У нашего города богатая и интересная история. Мало кто знает,…

Житель Днепра пытался обокрасть ТЦ «Метро»
Новости Днепра
Сегодня 13:47
Житель Днепра пытался обокрасть ТЦ «Метро»

Днепрянина поймали на попытке кражи из торгового центра.

В Днепре возникли проблемы с водой в одном из районов: что произошло
Новости Днепра
Сегодня 13:18
В Днепре возникли проблемы с водой в одном из районов: что произошло

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Последние новости

Для украинцев изменятся правила выхода на пенсию: сколько теперь нужно будет работать
Для украинцев изменятся правила выхода на пенсию: сколько теперь нужно будет работать

С 2024 года для работающих жителей Днепра и всех украинцев постепенно увеличиваются требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет.

Сегодня 14:54
4
просмотров
Раньше в центре Днепра стоял огромный слон: в сети опубликовали редкое фото
Раньше в центре Днепра стоял огромный слон: в сети опубликовали редкое фото

У нашего города богатая и интересная история. Мало кто знает, что было раньше на месте тех или иных построек.

Сегодня 14:18
5
просмотров
Житель Днепра пытался обокрасть ТЦ «Метро»
Житель Днепра пытался обокрасть ТЦ «Метро»

Днепрянина поймали на попытке кражи из торгового центра.

Сегодня 13:47
5
просмотров
В Днепре возникли проблемы с водой в одном из районов: что произошло
В Днепре возникли проблемы с водой в одном из районов: что произошло

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня 13:18
4
просмотров
Может быть на ж/м Победа: в Днепре ищут без вести пропавшую женщину
Может быть на ж/м Победа: в Днепре ищут без вести пропавшую женщину

В Днепре больше недели ищут 47-летнюю женщину.

Сегодня 12:42
5
просмотров
На месте тупика трамвая: как в Днепре раньше выглядела одна из старейших церквей (ФОТО)
На месте тупика трамвая: как в Днепре раньше выглядела одна из старейших церквей (ФОТО)

Почти 90 лет назад в Днепре был разрушен уникальный храм, который был построен одним из первых на территории города. Казанская церковь или храм Вознесения Господня находился на месте нынешнего тупика трамвая на улице Михаила Грушевского.

Сегодня 12:33
5
просмотров
Языковой скандал в медвузе Днепра: преподавательницу наказали, но люди возмущены
Языковой скандал в медвузе Днепра: преподавательницу наказали, но люди возмущены

В медвузе Днепра наказали преподавательницу, которая якобы заставляла студентку говорить по-русски во время пар.

Сегодня 12:21
3
просмотров
В Днепре в реке обнаружили утопленника: комментарий полиции
В Днепре в реке обнаружили утопленника: комментарий полиции

Тело было в 2 метрах от берега.

Сегодня 11:48
7
просмотров
На Днепропетровщине на блокпосте остановили сразу 5 автомобилей с оружием и боеприпасами
На Днепропетровщине на блокпосте остановили сразу 5 автомобилей с оружием и боеприпасами

Нацгвардейцы на блокпосту в пяти автомобилях обнаружили боеприпасы.

Сегодня 11:32
4
просмотров
В Днепропетровской области во время тревоги слышали взрыв: официальный комментарий
В Днепропетровской области во время тревоги слышали взрыв: официальный комментарий

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня 10:43
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх