Автомобили превратились в лодки: в Днепре неподалеку от ДЗМО образовалось «море»

В Днепре на улице Деревлянской образовалось небольшое «море».
Видео опубликовали местные Telegram-каналы.
Как выяснилось, причина – прорыв трубы неподалеку.
Легковые авто с трудом передвигаются по улице, поэтому лучше пока выбрать другой маршрут.
На месте уже работают коммунальные службы – ликвидировать аварию должны в ближайшее время!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возникли проблемы с водой, в частности, из-за этого прорыва.
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