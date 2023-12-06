Автомобили превратились в лодки: в Днепре неподалеку от ДЗМО образовалось «море»

Но есть нюанс – в нем не поплаваешь.

В Днепре на улице Деревлянской образовалось небольшое «море».

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

Как выяснилось, причина – прорыв трубы неподалеку.

Легковые авто с трудом передвигаются по улице, поэтому лучше пока выбрать другой маршрут.

На месте уже работают коммунальные службы – ликвидировать аварию должны в ближайшее время!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возникли проблемы с водой, в частности, из-за этого прорыва.

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