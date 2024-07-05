Автомобили как корабли: в Днепре на Победе посреди дороги образовалось море (ВИДЕО)

В пятницу, 5 июля, в Днепре после адской жары пошел долгожданный дождь. Ливень был такой силы, что через двадцать минут некоторые районы затопило. В частности, на ж/м Победа посреди дороги образовалось море.
Автомобили, которым не повезло оказаться в эпицентре непогоды на Набережной Победы, плывут как корабли. Некоторые из машин вынуждены остановиться из-за воды.
Между тем прохожие спасаются от ливня как могут. В Днепре заметили человека, который шел с огромным пляжным зонтиком.
Хорошо подтопило и проспект Героев.
Непогода задела также ж/м Тополь. В частности, на Запорожском шоссе затопило подземный переход.
Сегодня лучше из дома уже не выходить, а если очутились на улице, то желаем добраться домой невредимыми.
К счастью, вода понемногу начинает отступать.
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