Автомат с пластинками, гамбургеры и дореволюционное здание: как раньше выглядел ресторан «Люкс» в Днепре

Ресторан «Люкс» открылся в Днепре в конце 1950-х годов. Находился он в одном из переулков в самом центре города. Сегодня здания, где располагалось заведение не существует.
Благодаря своему расположению ресторан быстро стал популярным среди разных слоев населения. Утром и днем сюда приходили перекусить студенты из соседних учебных заведений, а вечером наведывались более респектабельные граждане.
«В 1960-х годах там стоял автомат с пластинками. Бросаешь монетку, нажимаешь на кнопку с названием песни, автомат находит пластинку и включает ее», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Слава Демченко.
Настоящей «достопримечательностью» ресторана помимо блюд были его сотрудники. Старшим официантом работал мужчина по имени Василий. Никто не знал его фамилии, и все просто называли его «дядя Вася». Многие клиенты хотели сесть именно за столики, которые обслуживал дядя Вася.
«В 1984 году в «Люксе» можно было комплексно пообедать за 1,5 руб, а в обычной столовой такой же «комплекс» стоил 50 коп, но разница во вкусе еды была ощутимая», — делится воспоминаниями в социальной сети Facebook жительница Днепра Лариса Киселева.
Ресторан сумел пережить 1990-е годы. Сначала в одном из его залов открылось кафе «Гамбургер», тут готовили новое по тем меркам блюдо – сосиску в булках и с горчицей. Это помогло не потерять клиентов и приносило ресторану стабильный доход в утренние и обеденные часы.
В начале 2000-х на одном из этажей зданий, где находился ресторан произошел пожар. Из-за «работы» огня обрушилась крыша и часть перекрытий. Дом был старой, дореволюционной постройки и перекрытия были деревянные. Этим и объясняется такое быстрое разрушение здания. После пожара одна стена дома упала на проспект. Тогда было принято решение снести дом, а заодно и ресторан.
Со временем на его месте появилось новое огромное здание.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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