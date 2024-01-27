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  • Автомат, патроны и граната: на Днепропетровщине у водителя изъяли арсенал оружия

Автомат, патроны и граната: на Днепропетровщине у водителя изъяли арсенал оружия

Сегодня 14:10
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В Синельниковском районе Днепропетровской области полиция изъяла у водителя целый арсенал.

Новости Днепра про Автомат, патроны и граната: на Днепропетровщине у водителя изъяли арсенал оружия

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Сотрудники полиции 24 января в 11 утра остановили на автодороге вблизи Николаевки автомобиль «ВАЗ — 21093», за рулем находился 36-летний житель Новомосковского района.

Во время обыска полицейские изъяли Автомат АКС-74 с глушителем, гранату с пылом и более 130 патронов разного калибра, — говорится в сообщении.

Все боеприпасы отправлены на экспертизу, выясняется их происхождение и цель хранения.

Задержанному объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УКУ.

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Новости Днепра про Автомат, патроны и граната: на Днепропетровщине у водителя изъяли арсенал оружияУкраїнська Новости Днепра про Автомат, патроны и граната: на Днепропетровщине у водителя изъяли арсенал оружияРусский

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