Автомат, патроны и граната: на Днепропетровщине у водителя изъяли арсенал оружия

В Синельниковском районе Днепропетровской области полиция изъяла у водителя целый арсенал.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Сотрудники полиции 24 января в 11 утра остановили на автодороге вблизи Николаевки автомобиль «ВАЗ — 21093», за рулем находился 36-летний житель Новомосковского района.

Во время обыска полицейские изъяли Автомат АКС-74 с глушителем, гранату с пылом и более 130 патронов разного калибра, — говорится в сообщении.

Все боеприпасы отправлены на экспертизу, выясняется их происхождение и цель хранения.

Задержанному объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УКУ.

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