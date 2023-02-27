Автохами заполонили город: в Днепре за неделю наказали более 3000 «мастеров» парковки

В Днепре продолжают пристально следить за соблюдением правил парковки. С нарушителями проводят профилактические беседы, а некоторых «автохамов» наказывают штрафами и эвакуацией автомобилей.

Об этом сообщают в Едином парковочном пространстве.

Так, помимо множества профилактических бесед с водителями, за прошедшую неделю инспекторы:

наложили 3361 штраф за нарушение правил парковки;

эвакуировали 79 автомобилей, оставленных владельцами со значительными нарушениями.

Эвакуация проводится при парковке на пешеходных переходах, перекрестках, тротуарах, остановках общественного транспорта и в случае блокировки движения другого транспорта, прежде всего экстренных служб или общественного транспорта.

Каждое из этих нарушений обойдется владельцам авто в кругленькую сумму. За эвакуацию придется отдать от 2110 до 2410 грн, стоимость хранения ТС — 144 грн в сутки. Штраф за нарушение составляет 680 грн.

Напомним, что административное взыскание накладывается именно на владельца автомобиля, а не на водителя.

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