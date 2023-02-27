Автохами заполонили город: в Днепре за неделю наказали более 3000 «мастеров» парковки

Об этом сообщают в Едином парковочном пространстве.
Так, помимо множества профилактических бесед с водителями, за прошедшую неделю инспекторы:
Эвакуация проводится при парковке на пешеходных переходах, перекрестках, тротуарах, остановках общественного транспорта и в случае блокировки движения другого транспорта, прежде всего экстренных служб или общественного транспорта.
Каждое из этих нарушений обойдется владельцам авто в кругленькую сумму. За эвакуацию придется отдать от 2110 до 2410 грн, стоимость хранения ТС — 144 грн в сутки. Штраф за нарушение составляет 680 грн.
Напомним, что административное взыскание накладывается именно на владельца автомобиля, а не на водителя.
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