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Авточернетка

Сегодня 22:00
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  Читайте також: ЗСУ відбили всі атаки окупантів на Донбасі та атакували шість ЗРК, – Генштаб У Кам’янському серйозна аварія: зіткнулися легковик та автобус – останній в кюветі Ми нездоланні: у Нікополі хлопчик миє фари, щоб зібрати гроші на дрони для ЗСУ Українська Русский

 

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