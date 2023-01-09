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  • Блогерша из Днепра Алхим попала в скандал после того, как «терлась телами» на видео с комиком Ханумаком

Блогерша из Днепра Алхим попала в скандал после того, как «терлась телами» на видео с комиком Ханумаком

Сегодня 14:47
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Скандально известная в Днепре блоггер Анна Алхим чуть не стала причиной развода известного комика Руслана Ханумака.

Новости Днепра про Блогерша из Днепра Алхим попала в скандал после того, как

В соцсетях разразился скандал с известным «кварталовцем» и комиком Русланом Ханумаком. Он недавно вернулся из США, где провел почти год и уже оскандалился из-за видео с Анной Алхим.

Скандал начался после того, как в сети появилось видео, где Руслан Ханумак вместе с блогершей Алхим «трутся телами». В комментариях пользователи неприлично посмеивались над женой комика — блогером Алиной Шаманской. Позже Шаманская в своем инстаграмме написала о том, что расстается с мужем.

Когда тебя публично унижают и насмехаются под фото, где изображен твой мужчина, трется гениталиями с другой блоггершей у нее дома на Рождество. И ты просишь вступиться, а тебе отвечают: «Мы выше этого». Ты набираешься смелости и, наконец, признаешься себе: «Значит это не твой мужчина». Да, это не мой муж, – написала Алина Шаманская в инстаграмме.

Она уточнила, что Алхим не стала причиной развода, однако это была «феерическая последняя капля».

Новости Днепра про Блогерша из Днепра Алхим попала в скандал после того, как

Позже комик записал оправдательное видео, где признался, что их с супругой отношения ухудшились еще год назад. Они уже давно живут по отдельности, однако публично об этом не заявляли.

Во-первых, я никого не изменял. Ни с кем не обнимался, ни с кем не целовался. Я заехал со своим другом к его подруге на пару часов перед поездкой. Это раз. Два – перед тем, как желать мне смерти и всем моим близким, можно порыться и разобраться, что мы с моей бывшей женой разорвали отношения около года назад, еще до войны. Мы жили уже в отдельности. То, что об этом не говорили публично, это в первую очередь наши с ней дела, — сказал комик на видео, которое опубликовал в своем инстаграмме.

Анна Алхим пока не отреагировала на этот скандал.

 

Новости Днепра про Блогерша из Днепра Алхим попала в скандал после того, как

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