Блогерша из Днепра Алхим попала в скандал после того, как «терлась телами» на видео с комиком Ханумаком

В соцсетях разразился скандал с известным «кварталовцем» и комиком Русланом Ханумаком. Он недавно вернулся из США, где провел почти год и уже оскандалился из-за видео с Анной Алхим.
Скандал начался после того, как в сети появилось видео, где Руслан Ханумак вместе с блогершей Алхим «трутся телами». В комментариях пользователи неприлично посмеивались над женой комика — блогером Алиной Шаманской. Позже Шаманская в своем инстаграмме написала о том, что расстается с мужем.
Когда тебя публично унижают и насмехаются под фото, где изображен твой мужчина, трется гениталиями с другой блоггершей у нее дома на Рождество. И ты просишь вступиться, а тебе отвечают: «Мы выше этого». Ты набираешься смелости и, наконец, признаешься себе: «Значит это не твой мужчина». Да, это не мой муж, – написала Алина Шаманская в инстаграмме.
Она уточнила, что Алхим не стала причиной развода, однако это была «феерическая последняя капля».
Позже комик записал оправдательное видео, где признался, что их с супругой отношения ухудшились еще год назад. Они уже давно живут по отдельности, однако публично об этом не заявляли.
Во-первых, я никого не изменял. Ни с кем не обнимался, ни с кем не целовался. Я заехал со своим другом к его подруге на пару часов перед поездкой. Это раз. Два – перед тем, как желать мне смерти и всем моим близким, можно порыться и разобраться, что мы с моей бывшей женой разорвали отношения около года назад, еще до войны. Мы жили уже в отдельности. То, что об этом не говорили публично, это в первую очередь наши с ней дела, — сказал комик на видео, которое опубликовал в своем инстаграмме.
Анна Алхим пока не отреагировала на этот скандал.
Читайте также:
Автор:
До середины 1990-х годов жители городов, в том числе и…
Важная информация!
Изобретатель из Кривого Рога Виталий Брызгалов, изготовивший первый украинский электрогрузовик,…
В центре Днепра неадекватный посетитель разгромил кафе.
До середины 1990-х годов жители городов, в том числе и Днепра, часто разводили голубей. Дома для пернатых строили как в частном секторе, так и во дворах многоэтажек. Увидеть небольшой домик с птицами можно было в каждом районе Днепра. Но со…
Важная информация!
Изобретатель из Кривого Рога Виталий Брызгалов, изготовивший первый украинский электрогрузовик, нашел новое назначение для своего электрокара.
5 января около 19.00 в Новомосковске мужчина ограбил 15-летнюю девочку.
В центре Днепра неадекватный посетитель разгромил кафе.
Работа водителем одна из самых востребованных вакансий не только в Днепре, но и по всей Украине. Нужны самые разные специалисты – от тех, кто может водить обычное легковое авто до тех, кто может управляться с большегрузной фурой. Журналисты dnepr.info узнали,…
Сегодня, 9 января, на трассе «Днепр – Запорожье» произошла смертельная авария.
В Днепре разоблачили ячейку партии Шария.
Представителя Днепропетровской епархии УПЦ Московского патриархата лишили гражданства.
Сегодня, 9 января, некоторые жители Днепра остались без воды.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!